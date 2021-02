Mnohokrát jsem slyšel, že koronavirus nás připravil o zdraví, peníze a svobodu. Na druhé straně máme více času na dobrou knihu, doporučována je zdravotní procházka, více si všímáme svých dětí, nebo vnoučat, přemýšlíme o životě. Promiňte, to mluvím za seniory!

Novinář, publicista, spisovatel, scénárista, televizní a rozhlasový redaktor Václav Žmolík. | Foto: Miroslav Vlach

Do města mne to neláká, když se venku čerti žení, usedám do pohodlného křesla a zapínám rádio. Český rozhlas Dvojka je můj favorit. V neděli ráno se s manželkou těšíme na hosty Františka Novotného. Neznám jeho tvář, v televizi jsem ho nikdy neviděl, jeho hlas však léčí. Nezapomenutelné jsou pro mne rozhovory s hercem Luďkem Munzarem. To byla nádhera!