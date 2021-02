Ukolébavka je součást kampaně Díky pěstounství, stojí za ní organizace Dobrý start, kde i další osobnosti ukazují, že máminu náruč nic nenahradí. Působivé video v režii Jana Látala (http://y2u.be/dXOV7j7J-58)L líčí osud dvou miminek, jejichž start v Česku se liší. Jedno objevuje svět z náruče své rodiny, druhé vidí z postýlky ústavu hrací kolotoč a tváře střídajících se pečovatelek. Příběhy obou se v závěru protnou.

„Když si představím, že jediný svět, který znám, je pokoj s dalšími postýlkami, společná místnost na jídlo a hřiště před domem, přijde mi logické, že vstup do toho druhého světa musí být šíleně těžký. Napojení na jednoho člověka, jednu vůni, jedno místo může, myslím, dítěti pomoci v celoživotním pocitu bezpečí, chápání sebe sama i okolí. Vím, teď není doba, kdy bychom byli obecně schopni se soustředit i na jiná témata, než je covid. Na druhou stranu, děti se rodí dál…" říká pětinásobná držitelka Ceny Anděl Barbora Poláková. „Při vší upřímné úctě k hodným tetám zůstává po startu ‚z kojeňáku‘ v dětské duši zmatek. Náš kus je i poklonou těm, kteří mají sílu a odvahu, hm, i nervy, přijmout odpovědnost takový zmatek mírnit a rovnat,“ dodává Dan Bárta.

Zdroj: Youtube

„Ukolébavka vznikla v rámci kampaně Díky pěstounství, do níž se zapojili i Anna Polívková, Martha Issová, Marek Taclík, Hana Vágnerová, Tomáš i Tamara Klusovi plus Petra Nesvačilová. Upozorňují, že je třeba najít nové pěstouny, rozšířit podpůrnou síť rodinám a konečně už zavřít kojenecké ústavy, kde co rok končí 1200 dětí,“ uvedl Filip Kadeřábek z firmy Supraphon. Ta vydala Báře Polákové obě ceněná alba, eponymní debut (2015) a ZE.MĚ (2018). Kampaň Doma je doma provází snímky osobností s bodýčky s hashtagem #domajedoma a ilustracemi Elišky Podzimkové a Michala Škapy. Trička a bodýčka si může koupit veřejnost, podpořit tak úsilí o proměnu péče o odložené děti.

„Víme, jak moc nás rodiče děti potřebují. Miminka v kojeneckých ústavech nejsou jiná. Jejich smutné příběhy lze změnit, dostat děti odsud už se povedlo ve všech sousedních zemích. Pojďme konečně pomoci i dětem u nás,” vybízí Julie Kochová z organizace Dobrý start, která kampaň připravila. Vznikla l. p. 2016 díky filmu V nejlepším zájmu dítěte, dokumentu o kojeneckém ústavu v Mostě.

Ve prospěch podpory z ústavní do rodinné péče mluví jasné argumenty. Na Slovensku zakázali umisťovat malé děti do ústavů už v roce 2006, tato pravidla má Rakousko, Polsko i další země Evropy. „Ústavní péče je neefektivní, nákladná. Co rok vydá stát na provoz kojeneckých ústavů i dětských domovů 2,7 miliardy korun. Za stejnou částku by se mohlo podpořit 100 tisíc dětí v rodinách,“ tvrdí Julie Kochová.

Radek Strnad, Ústí nad Labem