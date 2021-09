Diamantová svatba patří k těm nejvýznamnějším výročím, protože se slaví v okamžiku, kdy manželé spolu prožili 60 let společného života. Šedesát let soužití, tolerance a lásky je obrovským milníkem, který si oslavu a pozornost rozhodně zaslouží!

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.