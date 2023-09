Je to už tradice, už několik let vítají na Bukově ve škole Pod Vodojemem školáci sportovce, kteří druhý den stojí v první řadě ústeckého půlmaratonu. V kronice mají fotky slavných. V pátek 15. září vítal účastníky 13. ročníku Matoni 1/2 Maraton Ústí nad Labem 2023 učitel David Cihlář.

Sportovní návštěva na ZŠ Pod Vodojemem. | Foto: Miroslav Vlach

Květiny dostala loňská vítězka Valeriia Zinenko z Ukrajiny, několikanásobná česká šampionka na různých distancích Tereza Hrochová i účastnice pěti olympijských her Eva Vrabcová Nývltová. Za slavnostně upravené stoly ve školním atriu usedli společně s nimi další sportovci, organizátoři a technický doprovod. Mluvilo se o přípravě, zázemí sportovců, došlo i na dotazy přímo na tělo. Největší tlačenice při autogramiádě byla před pětadvacetiletým fešákem Damiánem Víchem. Prý to je veliký běžecký talent, v sobotu může překvapit, proto mu Deník položil pár otázek.

Vidím, že především děvčata chtějí společné selfíčko. Jaké byly sportovní začátky?

(smích) Mě to nevadí, už v diskusi jsem říkal, že do škol chodím rád, tady je to fajn. Hrál jsem závodně tenis, s fotbalem jsem to dotáhl dokonce do Sparty. Stejně jako Jirka Homoláč jsem přešel na atletiku po zranění. Trénuje mě Jakub Holuša, je přísný, ale výsledky jsou znát. Mou základní disciplínou je 3000 m steeplechase.

Není nejrychlejší v cíli, ale největší už na startu. Jak běhá basketbalový mistr

Všichni vás tu chválí, dokonce tu zaznělo, že v sobotu můžete překvapit. Jak to vidíte vy?Bude to můj první půlmaraton, v tréninku toho naběhám samozřejmě dost, jsem profesionál, dovedu si představit dlouhý závod na asfaltu, rozhodnou diváci, počasí a momentální forma. Několik lidí tu znám, fakt se budu snažit o nejlepší čas. Vlastně mi tady končí letošní sezona, potom bude krátká dovolená a potom už začne příprava na Evropu 2024. Limit do Itálie jsem už splnil, ještě se chci poprat o olympijské hry, ale to je spíše z oblasti snů. Letos na univerzitních hrách v Číně jsem byl čtvrtý, před týdnem jsem byl v Chorvatsku stříbrný v čase 08.23.00. Je to druhý nejlepší záznam na 3000 m překážek od roku 1972. Rekord drží Moravčík. Studuji v Praze Vysokou školu v angličtině, rozhodující je poctivá příprava, solidní tempo a přesný plán. Jako ve sportu!



Držte mu palce, se to opravdu sympaťák!



Miroslav Vlach

Zdroj: MP Ústí n. L.