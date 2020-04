“Nejen z vrcholku Mariánské skály působí Mariánský most tak majestátně. Je to opravdu dominanta Ústí nad Labem,” říká čtenářka Deníku Eliška Hrinová.

Mariánský most je majestátní, říká čtenářka, která dominantu vyfotila. | Foto: Eliška Hrinová

Ta stavbu vyfotila a poslala do redakce. „Je to krásný most. Byla bych moc ráda, kdyby ho v takovém světle viděla většina Ústečáků. Lidé by si měli uvědomit, že i Ústí nad Labem dokáže být krásné město,“ dodala.