Ve čtvrtek 15. února se v základní a mateřské škole Libouchec konal masopust. Žáci zdejší základní školy se chopili iniciativy a připravili první ročník tohoto lidového svátku. Hlavním tahounem akce byli samotní žáci, nejenže sami upekli koblihy, koláčky a slané pečivo, ale také vyráběli hudební nástroje, uplatnění tak našly vařečky, hrnce s poklicemi, chrastítka, bubínky.

Masopust v Libouchci uspořádala místní Základní škola a Mateřská škola. | Foto: ZŠ a MŠ Libouchec

Děti samozřejmě tvořily masky, které později při průvodu obcí vykouzlily veselou atmosféru. „Byl to skvělý zážitek, jak jsme společně připravovali všechno od začátku do konce. Každý měl nějaký úkol. Já jsem si užil vyrábění masky, pomohla mi babička. Když jsme pak viděli, jak se lidé z Libouchce baví, udělalo mi to radost,“ sdělil jeden z žáků.

Na dvoře školy se pak za doprovodu kytary a zpěvu konaly soutěže a hry. Součástí programu byla i volba nejpovedenějších masek. Odměnou byl dětem diplom a různé deskové a společenské hry. Role laufra, který celou veselici řídil, se zhostil Max Toman, žák páté třídy. K masopustnímu veselí dal laufrovi souhlas, jak velí tradice, starosta obce.

„Bylo náročné vybrat jen patnáct masek, všechny byly úžasné a každá měla něco do sebe, spousta byla určitě velmi pracná na výrobu, ale nakonec jsme se shodli“, uvedla porotkyně soutěže, učitelka z prvního stupně.

Po vyhlášení výherců se vydaly masky společně s ostatními účastníky na procházku obcí. Mezi maskami se to hemžilo ženichy a nevěstami, babkami, kuchaři, kominíky, smrtkami, vojáky, hudebníky, medvědy a dalšími zvířaty, nechyběla ani bába s nůší. Trasa vedla od školy, ke sportovní hale, na zámek, poslední zastávkou bylo autobusové nádraží. Během procházky se obyvatelé Libouchce přidávali k veselí a vítali účastníky na trase.

„Je skvělé vidět, jak se naše obec oživuje tradicemi. Doufáme, že školní masopust se stane každoroční událostí, na kterou se budeme těšit nejen my dospělí, ale především naše děti,“ komentovala jedna z místních obyvatelek.

První ročník ukázal, že tradice masopustu může mít v moderní době stále své místo a může být příležitostí k učení, sdílení a společným zážitkům.