/FOTO/ Byl to už sedmý ročník, tentokrát byl masopust v ZŠ Anežky České přeci trochu jiný, než ty předešlé. Venku pršelo, chřipka se nevzdávala, školky v okolí se omluvily. V pátek ráno 9. února vítal děti u vchodu do budovy medvěd s bubnem, vedle něj stála ředitelka se zlatou korunou na hlavě. Školní masopust 2024 v Krásném Březně byl samé překvapení, ale ve finále byl zase skvělý.

"Do naší školy dochází v současné době 700 dětí, akcí a doprovodných projektů je celá řada. Na masopust se těší hlavně ti nejmenší. Vždycky jsme se houfovali před školou, dřevěný žebřiňák byl plný pochutin, buchty a koláčky voněly až ke stanici trolejbusu. Dlouhatánský had z lidských těl prošel mezi paneláky a končil na hřišti pod kopcem. Letos se poprvé improvizovalo. Voněla celá škola, děti z prvního stupně vedl po chodbách šašek, končilo se v tělocvičně, kde se zpívalo a tancovalo," prozradila ředitelka Jindra Šteflová a pomyslný mikrofon předala hlavní organizátorce akce paní Borovičkové. Veselá dáma v převleku odpovídala rychle a vtipně.



Viděl jsem vás s červeným nosem v Chabařovicích. To vás mezi běžce vyslala škola?

(smích) Ne! Mám prostě ráda děti. Naší učitelku Zuzanu Kotěšovcovou znají všichni sportovci v Ústí. Dnes tu byla za jeptišku. Po mateřské dovolené se vrátila před tabuli, tuším, že má 2. třídu. Běhá skvěle a v Chabařovicích se podílí na pořádání několika závodů. Já tam dětem předávám ceny. Prostě mě to baví!

Byl jsem tu v loňském roce, to jste měla převlek medvěda. Toho máte z půjčovny?

Mám doma ještě kostým čerta, ten samozřejmě používám pouze v prosinci. Všechno si šiji a upravuji sama. Jako medvídek jsem bručela ráno u vchodu, potom jsem se převlékla za klauna. Smích mám prostě ráda.



Potěšila mě reakce školáků z druhého stupně. Tleskali. Věděli, že je přijdete pozdravit?

NE! To bylo to překvapení. Jedna učitelka o přestávce otvírala dveře ve druhém poschodí, veselá písnička oslovila starší kamarády, kteří fandili zmalovaným špuntům. To byla fajn.

V tělocvičně se snad hodinu tancovalo. To bylo secvičené?NE! Bylo tam 180 dětí, musíte je především zaujmout nějakou aktivitou. Zajímavé masky, písničky a říkanky, nakonec přišel taneček. Všichni pomáhali, Makarenu předvedla kolegyně, za chvilku to byla taneční show plná radosti z pohybu. Chytrý telefon dostal červenou kartu! Pokud máte ve škole takového nadšence, jako je Eva Borovičková, máte vyhráno! V březnu prý chystá karneval!



