/ROZHOVOR/ Už po čtrnácté se do Tisé na Ústecku sjedou sportovci z širokého okolí. O víkendu 2. a 3. června se tam konají Létohry, kdy se obec naplní pětičlennými týmy, které se mezi sebou utkají v lezení, bungee runningu, ručkováním na rybníku, orientačním běhu, beach volejbalu, apod. „Pokud by měl kdokoliv chuť a nadšení si užít první červnový víkend u nás v krásné skalní vesničce, stále má možnost. K dispozici jsou ještě volná místa, stačí jen sehnat pěti členný tým a přihlásit se. Zájemci mohou přijít také jen fandit a večer si s námi užít zábavu pod širým nebem u fotbalového hřiště,“ zve na akci pořadatel Roman Borl, který akci přiblížil v rozhovoru.

Létohry v Tisé na Ústecku. | Foto: letohry.cz

V případě Létoher už můžeme hovořit o tradici. jak tato tradice vznikla?

Létohry vznikly jako kopie slavnějších Euroher Doksy, s jejich laskavým svolením můžeme tyto hry pořádat. Vše začalo před 18ti lety, kdy parta nadšenců z Tisé Eurohry objevila, a jejich styl a koncept si natolik oblíbila, že se domluvili s pořadatelem a jejich kopii, v trochu menší verzi.

Soutěž je charakterizována jako “otevřený sportovní víceboj pětičlenných družstev“. Jak by mělo takové družstvo vypadat?

Každé družstvo má 5 účastníků, kdy jeden z týmu musí být buď starší 40ti let, nebo mladší 18ti let, a také v týmu musí být minimálně jedna žena! Může být ale i celé družstvo žen.

I letos se závodníci určitě mohou těšit na nějaké novinky, je to tak?

Každoročně se snažíme, abychom nějakým vtipným a zajímavým způsobem obměnili minimálně jednu z disciplín. Měli jsme tu už například štafetu v tahání kite-buggyny (káry), nebo štafetu koloběžek, ručkování na člunu apod. I letos chystáme změnit jednu disciplínu, ale jako pokaždé to bude překvapení.

Kolik disciplín celkem na závodníky čeká?

Jedná se o 14-ti boj, tedy 14 naprosto různých disciplín napříč všemi sporty, kde proti sobě bojují 30 družstev. Vše probíhá v naší krásné obci od pátku odpoledne do soboty do odpoledne, kdy většina disciplín se soustředí v centru kolem fotbalového hřiště. Přihlášky a další informace naleznete na našich stránkách www.letohry.cz . Uzavírka přihlášek je 30. května. (gon)