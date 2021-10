Velká burza LP desek a CD bude ve Veřejném sále Hraničář, a to v neděli 10. října od 10 až do 16 hodin.

V Hraničáři bude v neděli velká burza LP desek a CD. | Foto: Archiv

Najdete tu mnohé z kvalitní muziky, vlastně vše už od Abby skoro až po ZZ Top, také písničky od Ivoše Mládka po Menšíka a Mišíka, třeba ty od Muddyho Waterse možná po Franka Zappu. Výběr je to většinou obrovský, stačí přijít! Jarmilka Šuláková, Deep Purple, Depeche Mode, Beatles, Lennon, Queen, Pink Floyd, Led Zeppelin, Sting, U2, Police, J. Hendrix, Bob Dylan, Genesis, Michael Jackson, Prince, Madonna, Anthrax, Judas Priest, ZZ Top, AC/DC, Eagles, The Who, Status Quo, M. Oldfield, J. M. Jarre, Falco, Nena, F. Sinatra i Waldemar Matuška a Hana Zagorová i mnoho mnoho dalších. Třeba i Karel Gott nebo Petr Muk. Vykupují LP, SP i CD – music69@seznam.cz. Akci napříč republikou opět po prázdninách pořádá Music Collector a Agentura Music 69.