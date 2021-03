Byl o pár let mladší, vybaven byl jako profesionál. Dalekohled na krku, chytrý mobil se sluchátky plnil úkoly navigace, odlehčený stativ mu trčel z batohu, svalnatý pes s červeným šátkem na krku mu dělal ochranku. V sobotu jsem ho potkal v rozvalinách hradu Blansko.

V sobotu jsem ho potkal v rozvalinách hradu Blansko. Co vy a covid? zeptal se náhle. | Foto: Ilustrační

Včas jsem nasadil modrý respirátor, on bílou roušku s nápisem PROČ. Z určené vzdálenosti jsme probrali povětrnostní situaci, čerstvé stopy po divočácích a výkon fotbalistů Slávie v souboji se Skoty. Samozřejmě, že došlo i na historii hradu, k mému úžasu ji znal docela dobře. Základy kolem roku 1401, první majitel Václav z Vartenberka. Dokonce přidal pověst o nějakém obrovi. On fotil každý nový kámen na vyhlídce, já se zaměřil na Bukovou horu. Po několika minutách jsme se loučili u brány a on přidal pár vět k současné krizi.