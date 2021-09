V době od 5 do asi 20 hodin bude uzavřeno centrum města a přilehlé komunikace (Masarykova ulice od parku přes Mírové náměstí a okolo hlavního nádraží na Předmostí a most Edvarda Beneše).

Dodatečně v době od 13 do zhruba 17 hodin bude uzavřena ulice Hrbovická, U Vlečky, Textilní a Na Luhách. Dále od 13 do 20 hodin se počítá, že dojde k uzavírce ulice Děčínská do Svádova, až po zastávku MHD Olšinky.

V sobotu bude možno využít služeb „svádovského přívozu“ zdarma. Spojení k přívozu zajišťují linky MHD číslo 19, 51 a 57 do zastávky Svádovský přívoz.

Na trolejbusových linkách číslo 43, 46, 51, 54, 55, 56, 57, 60, 61 a 62 bude zavedena náhradní autobusová doprava.

Linky číslo 2, 9, 13, 15, 17, 19, 27, 51, 55, 56, 57, 60, 61 a 62 budou vedeny po objízdných trasách.

Linky číslo 3, 11, 20, 21 a linka Milada budou ukončeny v zastávce Hraničář.

Spojení mezi Uhlozbytem a Hraničářem zajišťují linky číslo 9, 17 a 27. Dále spojení mezi zastávkami Poliklinika a Uhlozbyt zajišťují linky číslo 56, 57 a 60. Cestující z Dobětic, kteří jedou směrem k Poliklinice, přestoupí v zastávce Malátova na linky číslo 9, 17, 27 směr Hraničář nebo na linky 56, 57 a 60 směr Poliklinika.

Linka číslo 54 bude rozdělena na dvě části: Všebořice – Hraničář – Všebořice a Uhlozbyt – Dobětice točna – Uhlozbyt.

Během dne budou cestujícím na vybraných zastávkách v centru města k dispozici zaměstnanci dopravního podniku. V provozu bude Zákaznické centrum a to v době od 7 do 12 hodin. Bezplatná infolinka 800 100 613 bude v provozu od 6 do 18 hodin.

V době od 19 hodin bude probíhat postupné otevírání komunikací a může už docházet k operativnímu přesměrování linek MHD na pravidelné trasy.

Dopravní podnik města Ústí nad Labem