Na dcery 91letého staříčka už to všechno prostě moc dolehlo. Z obce jim místo dobrovolníků nabízejí placené firmy, střechař z firmy někde od Litoměřic se prostě sbalil a vrátil se domů. Naštěstí kamarádi z Jaroměře odvedli skvělou práci a i ve včerejších silných deštích jejich provizorní zakrytování dopadlo pro dům skvěle. Jen staříčkovi malinko zateklo, ale vzhledem ke včerejším podmínkám je to spíše zázrak.

Den ale začal u Janošků, tedy u rodiny „kluka z Plachty“. Těm jsme dokončili střechu a potlučeným Filipem jsme měli možnost si promluvit. Sice už chodí do práce, ale… Můžeme mu jen popřát, aby se z toho všeho celá rodina tak nějak vyhrabala a aby táta už od syna nemusel slyšet: „táta au, au“.

A také, aby ty nesmysly, jakože rodina, co nemá zkolaudovaný dům, neměla možnost dosáhnout na dotace. Sakra politici, zamyslete se. Lidi vybrali více jak miliardu, k zemi je odsouzeno 181 domů.

Jenže když stavíte, musíte už platit. Buď hypotéku, nebo za vlastní. A být potrestaný za to, že se o sebe staráte, to by mělo nebýt!. Wendy, Filipe i rodiče, držte se. Za nás a za partu Jihlaváků můžeme říci, střecha je kompletně hotová. Přátelé díky. A věřte, posloužila na to i vaše podpora.

Všichni (Petr Hofírek se synem Milanem společně s Jindrou Beranem z Dstav-cz a já) jsme se pak přesunuli k Salajkovým do Moravské Nové vsi, abychom i jim přinesli světlo na konci tunelu.

Snad už dnešní den pro ně byl tím příslibem lepších zítřků. Museli jsme odkrýt částečně provizorní plachtu, odlaťovat staré popraskané latě a položit paropropustnou fólii. Už jen ta sama o sobě zapříčiní, že by do domu nemělo zatékat. Takže máme jednu část víceméně hotovou a zítra je v plánu to celé dokončit a pokud by se to nepodařilo, tak ráno v sobotu pokračujeme. Nenecháme je v tom, nebojte se.

Jindra nás honí, abychom si náhodou moc neodpočinuli, to znamená, že se na oko rozčiluje. Takže si v tomto smutném čase prožijeme i trošku zábavy, protože i na nás to všechno doléhá tak, že emoce s námi mávají až neuvěřitelně. Měl to tedy být dnes předposlední den, ale možná ještě není.

Přátelé, kamarádi, i vy čtenáři… je to peklo.

Za nás všechny tady, Štěpán Tóth - Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem