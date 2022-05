Květen je symbolem nejen lásky, ale také radostí všeho studentstva. Aspoň tak to dokládají majálesové tradice oslavující příchod máje a studentský život. V pátek 6. 5. bude mít i Vědecká knihovna UJEP po boku všech ostatních fakult svůj stánek na náměstí před budovou CPTO, kde se od 10.00 do 14.00 hodin uskuteční Festival vědy a umění. A hned poté se (až do 17.00 hodin) připojí také ke Studentskému festivalu alias Studentskému Majálesu.