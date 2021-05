Měsíc květen byl v MŠ Pomněnka v Ústí nad Labem věnován lásce a rodině, maminkám a hlavně dětem.

Měsíc plný lásky v Mateřské škole Pomněnka. | Foto: MŠ Pomněnka

Na začátku měsíce proběhla nová netradiční akce „Srdíčkový den“. Paní učitelky připravily pro děti spoustu zajímavých činností a aktivit, díky nimž si děti připomněly a hlavně uvědomily, co je to láska, přátelství a úcta k rodičům a jak jsou tyto hodnoty v životě důležité. Lásku ovšem nemusíme cítit jen k člověku. Velmi důležitá je i láska a úcta k zemi a k přírodě, která nás obklopuje. Proto jsme se zapojili do projektu „Kampaň obyčejného hrdinství“.