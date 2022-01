Podmínky získání jakékoliv z nádob jsou následující:

Na jednu nemovitost lze vybrat pouze jednu z výše nabízených nádob

Nádoba bude umístěna v dané nemovitosti, případně na přilehlém pozemku, ke kterému bude mít žadatel vlastnické či užívací právo.

Na nádobu nebude mít nárok žadatel, který dosud nepřevzal do vlastnictví či řádně nevrátil v minulosti vypůjčený kompostér.

Kompostér a vermikompostér:

Kompost vzniklý kompostováním a vermikompostováním bude využit pro vlastní potřebu žadatele.

Násadu žížal do vermikompostéru si zajišťuje a hradí žadatel.

Kompostér či vermikompostér bude žadateli poskytnut na základě smlouvy o výpůjčce.

Nádoba 240 l na bioodpad:

Doba trvání této části pilotního projektu je stanovena do 31. března 2023.

Nádoba 240 l na bioodpad může být přidělena pouze k nemovitosti, která má přidělenu i nádobu na směsný komunální odpad.

Do nádoby na bioodpad budou odkládány pouze odpady, pro které je nádoba určena (slupky z ovoce a zeleniny, košťály, celé rostliny, zbytky pečiva a obilovin, zemina z květin, kávový a čajový odpad včetně papírových filtrů, podestýlka z chovu drobných zvířat, piliny, hobliny, padané ovoce, tráva, plevel, listí). Žadatel je povinen udržovat kolem nádoby pořádek, a to i na veřejném prostranství v den svozu nádoby. Při opakovaném znehodnocení obsahu v nádobě (jiný odpad, než určený) nebo při opakovaném nepořádku kolem nádoby bude nádoba odebrána.

Odpad umístěný mimo nádobu na bioodpad nebude odvezen (např. pytle vedle nádoby apod.). Nádoba bude na místo svozu přistavována pouze v den svozu (od 6.00 do 21.00) a po svozu musí být opět uklizena. Místo přistavení nádoby musí být přístupné svozové technice. Vývoz nádob na bioodpad bude prováděn v četnosti 1x za 14 dní. Předpokládané zahájení služby je duben 2022.



Po registraci a jejím následném schválení bude žadatel informován o termínu osobního převzetí nádoby na bioodpad ve sběrném dvoře Krásné Březno v období od 1. března 2022

V případě zájmu se mohou zájemci registrovat ZDE.

Podáním žádosti žadatel souhlasí s podmínkami pilotního projektu. Více informací získají zájemci na odboru životního prostředí na následujících kontaktech:

Miroslav Pihera, 475 271 708, miroslav.pihera@mag-ul.cz

Vladislava Stránská, 475 271 705, vladislava.stranska@mag-ul.cz

Jitka Lepičová, 475 271 745, jitka.lepicova@mag-ul.cz

Kristýna Schäferová, 475 271 737, kristyna.schaferova@mag-ul.cz

Romana Macová - tisková mluvčí magistrátu města Ústí nad Labem