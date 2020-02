Hovořilo se o nehlášených návštěvách šmejdů, taktice kapsářů, problémech ve velkých nákupních střediscích, jako je Globus. Krátce byla zmíněna činnost organizovaných skupin, které se zaměřují na vykrádání bytů a rodinných domků. Oba strážníci z vlastní zkušenosti nabádali posluchače k nošení reflexních prvků mimo obec, vysvětlovali způsob využití bezpečnostních kamer v ulicích města, efektivnost telefonních linek 155, 156, 158, 112. Hodně se mluvilo o ochraně osobních dat, zajištění bytů v době dovolené, obsahu dámských kabelek a správné činnosti poškozeného při odcizení, nebo ztrátě platební karty.

„Policejní uniformu jsem oblékal od roku 1996, u Městské policie v Trmicích jsem necelý rok, ale místní problematiku už dobře znám,“ tvrdil Jan Kouda. „Nikdy si do bytu nepouštějte cizí lidi. Každá oprava, výměna plynoměru, elektroměru musí být předem nahlášena. Pokud už stojí chlapík v montérkách za dveřmi, vyžadujte prokázání totožnosti firemním průkazem. Především dámy mají ve zvyku do kabelky vtěsnat všechny doklady, včetně klíčů od bytu, vozidla, peněženky, platební karty a mobilního telefonu. Při odcizení takového pokladu zmatkují, zapomínají, že blokování platební karty lze zajistit i přes informační středisko. Často nechávají kabelky v nákupním košíku. Potom stačí náhodný kontakt, omluva a druhá osoba už veze kabelku k východu. Kamerový systém možná zachytí situaci, ale to už je celá skupina mimo budovu,“ vysvětluje strážník.

Hodně se dnes využívají sociální sítě, počítač, chytrý telefon je nositelem základní dat, které lez lehce zneužít. Nereagujte na slevové nabídky, které nelze ověřit. Někdo se chlubí odjezdem na dovolenou, jiný ukazuje vybavení interiéru. Facebook je plný informací, které šikovný specialista dovede proplétat tak, aby zjistil to, co potřebuje. Na preventivních besedách jsme byli několikrát ve škole, na příměstském táboře, dokonce i ve školce. Tam nám pomáhalo divadlo. Naši senioři jsou pozorní a nároční!

Do diskuse se zapojili hlavně muži, kterým se nezamlouval pojem recidivista, výše trestů, ochrana slušných lidí před vandaly, zdlouhavé soudy a nárůst hrubého násilí v ulicích měst. Ještě před klubovnou se uniformy zapotily.

Miroslav Vlach