Po krátké oblevě ke konci týdne opět v celém městě nasněžilo a nejinak tomu bylo i v Městských sadech. I přes to, že zde není žádný organizovaný program a v okolí není ani nic moc otevřeno, je zde celkem provoz.

Městské sady v Ústí nad Labem pod bílou přikrývkou. | Foto: Vilém Maruš

Maminky s kočárky, děti sjíždějící kopec na bobech či spousty lidí jen tak na procházce. Je zde i pozůstatek sněhuláka a u očištěných dětských houpaček jsou vidět také stopy používání. Hodilo by se zde uspořádat nějakou veřejnou koulovačku či soutěž ve stavbách ze sněhu. Lidé by alespoň trochu upustili páru a bylo by tu ještě o chlup živěji.