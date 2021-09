Oslavenkyně měla z návštěvy velikou radost, mezi dárky nalezla například i svůj oblíbený vaječný koňak. Gratulantům vyprávěla o svém přistěhování do Ústí, o práci v Schichtových závodech, o výletech do hor i o své skvělé rodině a přátelích.

Jarmila Riegrová je nejstarší obyvatelkou městského obvodu Střekov. Do Ústí nad Labem se přistěhovala v mládí a začala zde pracovat v Schichtových závodech, kde potkala i svého budoucího manžela. Společně se jim narodily dvě děti. Jako dárek dostala dárkový koš s již zmíněným a oblíbeným vaječným koňakem, poukázky do lékárny, publikace o městě Ústí nad Labem a obvodě Střekov a samozřejmě kytice. Paní Riegrová je i ve svém věku plna optimismu a energie, proto věříme, že se zástupci města se setká i v roce příštím, při svém krásném jubileu 100 let. Gratulujeme a přejeme jen to nejlepší!

Městský obvod Ústí nad Labem - Střekov