Mezinárodní filmový festival Elbe Dock je soutěžní přehlídkou nejlepších krátkometrážních filmů (hraných, animovaných, dokumentárních i experimentálních) ze střední Evropy. S festivalem je úzce spojena již 17. Cena Pavla Kouteckého a bude stejně jako doposud i tentokrát udělena nejlepšímu českému dokumentárnímu prvnímu či druhému filmu tvůrce, a to jak v celovečerní, tak krátkometrážní sekci. Soutěžní program doplní výběr nejlepších hraných evropských debutů a další divný i méně divný doprovodný program.

ELBE DOCK/Ilustrační foto | Foto: Archiv ELBE DOCK

Letošním tématem je "AIAI", tedy člověk a jeho propojení s umělou inteligencí v audiovizuálním umění. Vizuální identita vznikla za pomoci nekonečných rozhovorů s AI chatovacím nástrojem Chat GPT, se kterým jsme vytvořili zadání pro AI grafický nástroj Midjurney, ve kterém jsme vytvořili desítky výstupů, které jsme nepoužili. Tématem vizuální identity se tak stává sám člověk, jeho zadání a učení se nového AI jazyka.

Festival proběhne v Ústí nad Labem od 6. do 9. září, v Drážďanech od 8. do 10. září a pražské ozvěny proběhnou v Kině Kavalírky od 13. do 16. září. Divácká akreditace stojí do 31.srpna pouhých 240 korun. Zvýhodněná akreditace stojí do 31.8.2023 pro studenty, seniory a ZTP stojí 150 Kč. Akreditace ZDE v předprodeji.

Propojení české a německé kultury a podpora středoevropského dialogu v oblasti audiovizuální tvorby je jedním z hlavních cílů festivalu. Zasazení ELBE DOCKu do německého Saska, českého Ústeckého kraje a Prahy má za účel podněcovat rozvoj kulturní infrastruktury a filmového publika v pohraniční průmyslové oblasti, která byla v tomto směru dlouho zanedbávána. Partnerství s Německem pak do festivalu vnáší další rozměr mezinárodní spolupráce, která má potenciál vzájemně inspirovat kulturní dění v obou regionech v dlouhodobém horizontu. (mm)

Zdroj: Janni Vorlíček