Titul jsem navrhl já. Dal jsem vydavatelství na výběr z dvacítky variant a byl jsem příjemně překvapen, že ti, kdo měli knihu na starosti, sáhli po nejméně prvoplánovém názvu. Verš textaře Ivo Fischera z písničky Už koníček pádí podle mě skvěle vystihuje úsilí Waldemara Matušky porazit osud a prosadit se, i když se mu dlouho muselo zdát, že se karta snad nikdy neotočí.

Bylo pro Tebe něco na knize o životě Waldy až fatální?

No pro mě snad ne, přežil jsem! Ale v životě Waldemara Matušky najdeme fatálních okamžiků spoustu. Ona vlastně celá jeho cesta – ani ne za slávou, jako spíš k vysněnému povolání – byla buď, anebo. Zažil nejeden držkopád, byl podceňován, odmítán. A myslím, že kdyby se mu po několikerém marném dobývání Prahy nepodařilo přece jen přesvědčit zakladatele divadla Semafor o svých kvalitách, další neúspěch by ho zlomil. Řadu let jel na doraz – dneska si vyprávíme veselé historky o tom, jak přespával na pódiu přikrytý oponou, ale jen si představ, jaký dopad muselo mít takové živoření na jeho psychiku, a konečně i fyzično. Zdá se mi, že si v těch „zlatých“ 60. letech skoro nikdy neodpočinul. Usínal během hovoru, byl hubený jako tyč, do toho všechny ty úsměšky, jak vypadá, první zákazy. Neměl to lehké. A to samozřejmě nemluvím o problémech rodiny, z níž pocházel. Tam bylo fatálních momentů, které mu už v mládí mohly zlomit vaz, dost a dost.

Myslím, že se Waldemar musel obracet v hrobě, když vznikla kapela Walda Gang, a je jeho jménu i odkazu výsměchem. Protestovali proti tomu někdy pozůstalí?

Popravdě mě to moc nezajímá. Výsměchem bych to nenazval, je mi to celkem fuk. Předpokládám, že to spolu obě strany musely nějak vykomunikovat, jinak by asi taková skupina nemohla na naší scéně působit. Je svoboda, ať si každý dělá, co chce.

Knihu si šetřím na dlouhé zimní večery, ptám se tedy rovnou, zda se tu autor věnuje i Matuškově skandální „čůrací“ kauze a rozklíčování, zda Walda s Evou Pilarovou fakt močili na lidi. Soudím, že to byla „jen“ diskreditace umělců jak od STB. Pletu se?

Vyhodil bych slovíčko „jak“, protože v tom tajná policie evidentně měla prsty. Abychom čtenářům vysvětlili, o co šlo: v létě roku 1964 točili herci a zpěváci z divadel Semafor a Rokoko na nádvoří zámku Kynžvart na Chebsku v Karlovarském kraji filmový muzikál Kdyby tisíc klarinetů. Přestože většina z nich bydlela v hotelu v Mariánských Lázních, vzdálených autem slabých dvanáct minut, vznikla fáma, že jsou ubytovaní v Karlových Varech, kde údajně tropí výtržnosti. Vyprávělo se, že Eva Pilarová s Waldemarem Matuškou močili z balkonu karlovarského hotelu na nějakou delegaci. Karel Gott jim k tomu měl zpívat Tam, kde šumí proud, Walda prý halekal: „A cáká a cáká…“

Celé je to nesmysl, v té době ani jeden z nich ve Varech nebyl. Pomluva se ale rozšířila po celé republice, ba i na Slovensko, a mnozí jí uvěřili. Problémy z toho měli všichni tři, byli voláni na ministerstvo kultury, Pilarová pak nesměla do Severočeského kraje. Hlavně na ni ale ušili tu známou aféru s bony pro Pavla Sedláčka. A tam už šlo do tuhého, z toho koukal kriminál. U Waldemara měl tenhle hnusný drb následky v podobě neslýchaného, bezprecedentního zákazu: rok nesměl vystupovat v rozhlase a televizi, dokonce ani natáčet. Účinkovat mohl jen na prknech domovského Rokoka. A to mu udělali ve chvíli, kdy začal být doopravdy slavný. Nevěděl, odkud ta facka přilétla, ale řekl bych, že tehdy definitivně pochopil, že se o něj zdaleka nezajímají jen fanoušci. Pokus zdiskreditovat pěvecké stálice ve Varech měl oficiálně na svědomí jistý pracovník Ústředního výboru KSČ. Bez stínové podpory StB, která si na Waldemara vedla dlouhý svazek, by to však nešlo. Ještě bych dodal, že Matuška měl dvojníky. A jeden z nich se toho času pohyboval tamtéž co on, tedy na natáčení Klarinetů. Mohl být využit, zneužit… kdo ví.

Udělal Matuška někdy nějaký skutečný průšvih? Pomineme-li fakt, že se bolševikovi hodilo, ale i ho naštvalo a dotklo se ho, když emigroval do USA?

Matuškův největší průšvih je jeho pozdní příjezd z Berlína, kde byl na zájezdu, na večerní představení v Semaforu, za což ho Jiří Suchý z divadla vyhodil. To se stalo v roce 1962. Po několika podobných incidentech, kdy se Waldemar uvázal k více akcím najednou. Nedělal to z hejskovství, ale z lehkomyslnosti. Zdálo se mu asi, že to všechno zvládne, jenže ten přejezd z NDR tehdy prostě nestihl. I tady bych však dodal, že to je složitější, informace se různí a Matuškův odchod od Suchého byl souhrou různých okolností. Oba to pak dlouho cítili jako křivdu, líčili ten příběh každý jinak. Nakonec se usmířili, protože Jiří Suchý dobře věděl, jaký je Walda formát, a Matuška zase Suchého vždycky považoval za toho, kdo mu v kariéře pomohl nejvíce. „Bez Jirky by nebyl žádný Waldemar,“ říkal a myslel to upřímně.

Co nejzajímavějšího jsi při práci na knize o Waldovi zjistil? Něco i tragického, co by si bolševik či kdokoli jiný za rámeček nedal?

Největším překvapením – za objev to nepovažuji, protože jde o volně přístupné údaje – jsou osudy Matuškových rodičů a sourozenců. Waldemar byl ze čtyř bratrů, dva z nich se za války dali k německé armádě. Vzhledem k tomu, že jejich matka se narodila ve Vídni, měli k němčině vždy blízko. V padesátých letech také všichni Waldovi bráchové emigrovali do NSR. Nejstarší z nich, Jaromír, měl pádný důvod: po válce byl za spolupráci s Němci souzen a odsouzen, původně na doživotí, pak na patnáct let a celkem si odseděl devět roků. To je to největší tajemství, i když s Waldou jako takovým nemá zase tolik společného – byl ještě dost malý, řekl bych, že si bratra příliš neužil a rozhodně nemůže za jeho život ani názory, ať už byly jakékoli. Cejch proněmeckých živlů však zákonitě poznamenal celou rodinu: kvůli tomu se musela stěhovat z Prahy na Karlovarsko, odkud se pak Waldemar (po období, kdy se zkoušel vyučit sklářem) horko těžko dostával zpátky do hlavního města. Dovedu si představit, že v sobě chtěl tenhle rodinný příběh pohřbít, a to se mu kupodivu málem povedlo. Vytvořil si novou image, neřkuli identitu. Z neznámého Vladislava Matušky se stal národem milovaný Waldemar – jméno, kterým ho oslovovala máma. Nevíme přesně proč, zřejmě podle dánského herce Vlademara Psilandera, jenž byl vyhlášeným milovníkem v éře němých filmů.

Občas autor k svému „hrdinovi“ přilne. Je něco, co Waldovi ve vztahu k minulému režimu nikdy neodpustíš, za co je Ti ho až líto?

Ačkoliv si uvědomuji určitou averzi mnoha lidí vůči každé slavné tváři, působící v éře komunismu, musím říct, že ve Waldově případě ji tak úplně nechápu. Matušku jsem se snažil popsat jako jedinečný zjev a talent, člověka s hlubokým a popravdě dost smutným příběhem. Rozhodně mi z toho nevychází jako podbízivá a krotká normalizační hvězda, mající smlouvu s totalitním režimem. Nepráskal, nevstoupil, nepodepsal… Nešel na Antichartu. Nejvíc mu přitěžuje, že se jeho jméno dodatečně objevilo v seznamu Rudého práva. Na druhé straně nejel – na rozdíl od spousty jiných – na monstrkoncert do Moskvy poděkovat za „bratrskou pomoc“. Raději se hodil marod. Stojí za připomenutí, že v osmašedesátém, kdy triumfoval na dlouhatánském zájezdu v Anglii a především při vyprodaném vystoupení v Royal Albert Hall, vlály v londýnském sále transparenty AŤ ŽIJE SVOBODA, DUBČEK A MATUŠKA. Doma se Walda za normalizace příliš nezdržoval a k politice se nevyjadřoval. Mohl být odvážnější, výbojnější? Určitě. Ale to by nám, kdyby tady byl, zřejmě sám bez mučení přiznal.

V dalších dekádách se trochu stylizoval do bodrého strejdy, ok, můj šálek čaje není, ale když to srovnám s estrádami, v nichž se producírovali ostatní, mám dojem, že na ty jeho televizní štěky se aspoň dalo koukat. No a potom utekl, že. Co mu tady chybělo. Vždyť měl stříbrného forda a vycházely mu desky… Podíváme-li se blíže na frekvenci vydávání alb WM, všimneme si nepřirozeně velkých, několikaletých rozestupů, nemluvě o tom, že dvě desky – „Jsem svým pánem“ a „Kuchyně je naše“ – prostě nikdo nespatřil. Až po revoluci… Zatímco Karel Gott točil co půl roku jedno LP a ještě si je čísloval! Od Noci na Karlštejně až do doby Trháku, čili skoro celou dekádu, nedostal Walda žádnou velkou filmovou ani televizní roli. Přesto pořád někdo plácá, že byl všude vidět.

Nejdůležitější ale pro mě je, že Waldemar Matuška jako člověk a charakter opravdu nemá nic společného s odpudivým gottovským oportunismem, žádné dopisy Husákovi mu nepřišijeme a ze svazku tajné bezpečnosti, která ho buzerovala do zemdlení, by se každému udělalo špatně. Desítky osobností, z nichž některé dodnes pojídají chlebíčky na semaforských premiérách, na něj donášely s takovým gustem, že jeho spis u Státní tajné bezpečnosti nakynul za třicet let ostřížího sledování (od roku 1956 do roku 1986) na několik set stran. Matuška to nejprve tušil a posléze i věděl, ale nikdy nikomu nic nevyčetl. Já bych zuřil, on opustil republiku. Mnohem později, než bych čekal. Abych tedy odpověděl na otázku: je mi líto, že se tak úžasný kumštýř musel babrat s tak podlými lidmi. A kdo jsem, abych Matuškovi něco odpouštěl? Asi na to neměl žaludek, leccos prozrazuje tenhle jeho citát: „Hrdinové patří do hrdinskejch dob. Doba, v který jsme zatím žili, byla spíš těžká. Člověk spotřeboval spoustu energie jenom k tomu, aby dejchal. Myslím si, že jsme ji mohli využít jinak a líp!“

Co byla naopak největší „bomba“, které dosáhl? Zaplatil za ni?

Navzdory tomu, co se všeobecně soudí, dosáhl velkých úspěchů v zahraničí. Když říkám, že dobyl londýnskou Royal Albert Hall, ale i pařížskou Olympii, ani trochu nepřeháním. Setkal se s britskou královnou, v recenzích se divili, kdo je ten zpěvák, co ukřičel několikatisícovou halu, aniž by potřeboval mikrofon. V Americe mu složil poklonu otec bluegrassu Bill Monroe a k jeho pozdějším přátelům patřili třeba Kenny Rogers nebo Brenda Lee. Ale Waldemar tyhle věci nijak zvlášť neřešil, nějaké triumfy mu asi byly dost jedno, o popularitu se moc nestaral. Choval se normálně. Přesto za tu nesmírnou oblibu sebe a svých písní zaplatil. Už jsme o tom mluvili – o nebývale drsné kritice ze strany lidí, kterým nepřipadá, že jim zpříjemnil dětství, ale že se vezl v nablýskaném kočáře normalizačního kýče.

Udělal režim v případě Matušky nějakou velkou chybu?

Opět budu Waldemara citovat: „Když člověk nemůže na jevišti říkat to, co chce, když má zpívat písničky, který už vůbec nic neříkaj, protože každej text je třikrát čtyřikrát obrácenej a každý slovo, který se někomu nelíbí, musí člověk vysvětlovat, pak vás ta práce nebaví a nemá cenu v ní pokračovat.“ Mám dojem, že se Matuška snažil dělat všechno pro to, aby doma vydržel. Nechtěl žít jinde. Ale chtěl mít možnost kamkoli se vydat, objevovat svět. Nejen Ameriku, ale i Indii, Egypt, Portugalsko, Bretaň… Hrát a dělat normální věci. No a když ho nenechali být, když si ho začali zvát do kachlíkárny na Letnou a vyhrožovali, že zopakují zákaz z roku 1964 (ale teď už mnohem líp), zvedl kotvy. Na výtku, že tu své posluchače nechal a že by to od něj nikdy nečekali, odpovídal slovy: „Já jsem neodešel od lidí, ale od špatnýho hospodáře.“

Děkuji za odpovědi a skvělou práci vůbec.

