K vzniku videa užili revoluční technologie v reálném prostředí na neznámém místě, neobešlo se to bez spolutvůrce speciálních efektů Aleše Suka. „Klip je z úvodu filmu ‘Komando’ s Arnoldem Schwarzeneggerem,“ líčí hudebník i vydavatel alb Midi Lidi Prokop Holoubek. Název videa „The Thing” se vyslovuje i píše česky - tedy anglicky. Vše je z projektu “Apology”, jímž se skupina omlouvá za více vydané hudby. Při nahrávání v roce 2020 vznikl meditativní film Making of Apology. Petr Marek k němu říká: “Chtěl jsem zaznamenat onu obyčejnou kancelářskou práci, té se naše studiové nahrávání podobá nejvíc. Točil jsem ty nejméně zábavné chvíle, ale i něco zajímavého.“

Převrat v historii party Midi Lidi loni na podzim udělal hudební časopis Full Moon. Midi Lidi se stali kurátory čísla hudebního časopisu Full Moon, což přineslo dost článků ve prospěch čtenářů i pro radost, recenzí, rozhovorů o kapele i texty, které členové Midi Lidi časopisu napsali, či udělali rozhovor s někým, koho mají rádi: Bert & Friends, Marius Konvoj, Ida Kelarová, Laurie Anderson. Nebo i články a rozhovory, které psali jiní autoři na přání Midi Lidí: The KLF, Kate Tempest, Hmyzák. Součástí vydání je i CD “Všude je veselá mysl! (Unarclub 1988-2006)”, jež obsahuje 15 písní kapel, kterými se budoucí členové kapely proplétali před založením Midi Lidí, zastřešeni Kulturní Kulturním sdružením Unarclub v Hranicích na Moravě. Najdete tu skupiny i sólisty Kakaduo, Unarclub, Muzikant Králíček, Grošák, ABC Hnnat, Unarclub/Beruška, Dr. Kombajn Zábavy i Krásný Stěhovák Gerard & Sexuální Nábytek.

Ač mají Midi Lidi málo božského, už předloni v květnu u nich k zjevení došlo. Je jím klip „Láska nenení švédský stůl,“ točil ho Pavel Borovička. V hlavní roli bonvivána tu exceluje Jaroslav Pížl, duchovního číšníka ztvárnil úžasný Jiří Najvert, na Ostravsku známý pod co „Kouzelník“. V klipu hrají i Zuzana Fuksová, Marie Ludvíková, Vendula Chalánková a další kamarádi. No a pak už 2. června roku 2021 vyšlo nové album “Nikdo se ti nebude smát, když budeš mít život rád”. Nové foto Midi Lidí tvořilo duo Grolich & Grolichová, soubor děkuje brněnskému pavilonu Anthropos!

Už v květnu 2021 došlo v rámci FAMUFestu k předělávce písně kapel, které jsou spřízněné s Famufestem. Skupiny si nemohly vybrat, ale písně na ně padaly losem. Na Midi Lidi padla píseň “Na dobrou noc” rapového dua Gondor Flames. Naopak píseň Midi Lidi “Pokoj” si vylosovala skupina 9KG.

Ale to už jsme se vrátili až do dubna 2021, kdy vyšel souhdtrack Mlsné medvědí příběhy s hudbou Prokopa Holoubka k večerníčkovému seriálu stejného jména. Můžete so ho poslechnout na Spotifly. Ale tím zdaleka nebyl konec výstřelů Midi Lidi. Už 10. července 2020 v rámci festivalu Pohoda in the Air kapela odehrála půlhodinový unplugged koncert podle svého gusta. Existuje z něj i videozáznam, kapela jej nabízí na svém webu ke stažení. Další neobvyklý zážitek a unikát, který Midi Lidi nabízejí. Neváhejte, radostí není nikdy dost!

V květnu roku 2020 měl premiéru i další film Hemenex z dílny Midi Lidi. Hlavní role hrají Zdeněk Hudeček, Kilián Hrdina, Marian Moštík i Prokop Holoubek, ústřední song Hemenex je ke stažení na webu Midi Lidi.

A ještě trochu větší historie Midi Lidí…

Elektropopoví Midi Lidi vznikli v roce 2006 na troskách seskupení Krásný Stěhovák Gerard & Sexuální nábytek v sestavě Petr Marek (zpěv, elektronika, klávesy), Markéta Lisá (zpěv, elektronika, klávesy, saxofon), Prokop Holoubek (zpěv, bicí, klávesy, klarinet, kytara) i vizuální umělci Filip Cenek, Magdalena Hrubá, Jiří Havlíček a Jan Šrámek (aka VJ Kolouch), vytvářející koncertní videoprojekce, obaly alb i plakáty. V roce 2007 Midi Lidi vydali CD “Čekání na robota” u brněnského labelu X production. Album bylo nominováno na cenu Anděl 2007. Díky úspěchu alba u české i slovenské kritiky a posluchačů začala kapela často hrát. V roce 2009 začali Midi Lidi pracovat na novém CD i hudbě k filmu “Protektor” (r. Marek Najbrt). Alba “Protektor” (soundtrack, Negativ) a “Hastrmans, Tatrmans & Bubáks” (Xproduction/ Malárie) vyšla měsíc po sobě na podzim 2009. Midi Lidi za soundtrack obdrželi filmovou cenu Český Lev, za desku “Hastrmans, Tatrmans & Bubáks” zas nominaci na cenu Anděl, jeli na “Bubáks tour” (přes 70 koncertů). V roce 2010 vytvořili hudbu k divadelní hře “Krajina se zbraní” (Dejvické divadlo) i “Ubu se baví” (Divadlo na Zábradlí), filmy Český mír” (r. Klusák/ Remunda – Cena české filmové kritiky za hudbu) i “HeartBeat 3D” (r. Jan Němec) i hráli ve filmu “Marijine”, režie Aleš i Željka Sukovi.

Po vydání 3. alba “Operace “Kindigo!” (2011) k ML přibyl Tomáš Kelar (bicí, zpěv, elektronika, klávesy – ex-Mountaineers, autor hudby Čoko Voko) i dva vizuální umělce: Roman Přikryl (Fiordmoss) a Tereza Rullerová aka VJ Texa (The Rodina). Markéta si dala koncertní přestávku. Krátce je členem cestovní rodiny zvukař Zbyněk Válka.

V roce 2012 vytvořili Midi Lidi soundtrack k filmu “Polski film” (r. Marek Najbrt), nominovaný na Českého Lva i Cenu české filmové kritiky. Hudba k francouzsko-českému animovanému filmu “Tram” (r. Michaela Pavlátová), postavená na hlavním hudebním motivu “Protektora”, získala pár francouzských filmových cen. Mezi roky 2013 a 2014 složili Midi Lidi hudbu k filmu “Pirátské sítě” (r. David Čálek) a s kapelou WWW i Pavlem Fajtem k filmu “Televise bude!” (r. Jan Bušta). Průběžně hudebně dotváří oblíbený internetový satirický seriál “Kancelář Blaník”. V roce 2016 vydali 4. album “Give Masterpiece a Chance!” i vyrazili na “Roh hojnosti doplníme!” tour, kde sestavu doplnila VJka DVDJ NNS, známá co promotérka kultovní pražské noci KSK a zároveň i zakládající členka Markéta Lisá se ke koncertování vrátila po pěti letech. Brzy nato se jako VJka vrátila i další zakládající členka Magdalena Hrubá.

V roce 2016 vznikly ve spolupráci s Ondřejem Ježkem (OTK) i Mardošou (Tata Bojs) tři písně fiktivní skupiny Sloky pro TV seriál „Svět pod hlavou“. V roce 2018 navázala skupina na streamový hit Kancelář Blaník hudbou k celovečernímu filmu Marka Najbrta „Prezident Blaník“ i Petr Marek i Prokop Holoubek s Tomášem Procházkou (Handa Gote, B4, Gurun Gurun) a Ondřejem Ježkem doprovodili temnými country hity film Bena Tučka „Mars“. V roce 2019 vytvořila hudbu ke krátkému animovanému film Marty Prokopové “Divoké bytosti”. V roce 2020 skupina točila krátký film „Hemenex“, jehož titulní píseň se stala i digitálně vydaným singlem. V roce 2021 vydali Midi Lidi 2 nová alba: 1. června se 5. albem stala kolekce „Nikdo se ti nebude smát, když budeš mít lidi rád“. O den později vyšla deska „Heal The World, konečně!“ Midi Lidi s oblibou remixují, nejznámější je remix písně “El Fusilado” skupiny Chumbawamba, ta na oplátku zařadila svou verzi písně “Je toho hodně co říct” na své EP “In Memoriam: Margaret Thatcher”. Oblíbeným sportem kapely jsou též coververze: k nejoblíbenější se řadí předělávka semaforské písně “Co jsem měl dnes k obědu” s vlastním novým textem o neúspěšném promotérovi nebo komplexní imitace stylu a poetiky Mňágy a Žďorp v písni “Pete Best”. Nejnovějším počinem toho druhu je přetextování hitu J.A.R., která Midi Lidi prosluli tím, že rádi i často koncertují. Odehráli mnoho koncertů v ČR i na Slovensku, trochu i v Polsku, Rusku, Anglii, Německu, Španělsku, Chorvatsku. Většinou s ostudou. V ČR i SR jsou stálicemi velkých festivalů. Zároveň vystupují i co DJ’s – Prokop i Tomáš jako Tomino & Myslivec, Petr s Johanou Ožvold (Kazety) co Disjockejové. Členové kapely jsou svojí další činností široce rozkročeni mezi nejrůznější umělecké obory i na české scéně jsou jednotlivě známí i jako TV tvůrci, herci, divadelníci, promotéři, vizuální umělci a grafici. Za zmínku stojí filmová tvorba Petra Marka („Láska shora“, „Nebýt dnešní“, „Nic proti ničemu“), klipy pro Midi Lidi, Ventolina („Disco Science“) i Načevu („Technický já“), účast v divadelních projektech Láhor/Soundsystem, Rádio Ivo, Sourozenci Brucknerovi, Dekadentní divadlo Beruška a vedlejší i minulé hudební projekty Monikino Kino, Muzikant Králíček, Kakaduo, 2Singles, Unarclub či hudba k seriálu “Život a doba soudce AK”. Prokop Holoubek vytvořil hudbu k animovanému večerníčku „Mlsné medvědí příběhy“.

Sestavil Radek Strnad