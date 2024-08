Byl to už 7. ročník, známých tváří milujících propocené tričko tam bylo dost. U mikrofonu byl David Cihlář (profesor UJEP), svůj barevný kamion plný kol a dárků nabídl Tomáš Slavata (organizátor a sponzor dětských akcí), startovní číslo navlékla Jana Vápeníková (olympionička), v roli rodinných poradců se představili Petr Málek (pořadatel Mosazného muže v Povrlech) a Jakub Merle (reprezentant, Kilpi Koma klub Krasilce). Vloženým závodem bylo mistrovství České republiky v triatlonu lékařů.

Spousta závodů, stovky lidí, doprovodný program, úmorné vedro. Ten nejdelší a nejtěžší (HERO) startoval už v 07:00, hrůza (2,25 km plavání, 67,20 kolo, 20,70 běh). Tři hodiny po startu drsňáků scházely k jezeru děti. Žlutý vrtulník odstartoval první závod, potom následovaly další. Jedenáctiletý Albert a osmiletá Beáta přijeli z Ostravy. "V Chomutově máme babičku, oba závodíme za klub Elite Sport Boskovice, tady jsme poprvé. Maminka fandí, táta dělá řidiče, radí a kontroluje kola. Solidní konkurence, dobrá organizace, pěkné medaile. Doma mám vlastní síň slávy, když přijede babička, tak jenom kroutí hlavou. Sestra vyhrála kategorii do osmi let, já tu svou. Největší borec ale byl ten zafačovaný kluk," svěřoval se mladý sportovec.

David Cihlář si ho také všiml a hned vyhlásil krátký běh pro ty, co neměli moc natrénováno. Táta ho chvilku nesl, do cílové rovinky však srdnatý Petr běžel sám. Všichni mu tleskali, zvedali ruce, zatínali pěsti. Jsi boreeeec, jsi nejlepší! Medaili na krk mu zavěsil ředitel závodu, táta mu vyjednal let vrtulníkem, kluk v červené čepici přijímal gratulace a fotil se s kamarády. Tohle byl jeho den. Po obědě startovali dospěláci, končilo se pozdě odpoledne, to už tam Deník ale nebyl.

Hodně se mluví o obezitě mezi mládeží, dětský sport je prý drahý, chybí trenéři, stadiony. Na Miladě bylo talentovaných sportovců dost, klasik by řekl, základ je v rodině!

Miroslav Vlach