/FOTO/ Tahle svérázná žena v různých funkcích držela palce tělesně postiženým. Předsedkyně okresního svazu tělesně postižených v Ústí nad Labem Milena Černá každý rok připravuje 14-15 akcí pro Ústečany.

Předsedkyně okresního svazu tělesně postižených v Ústí nad Labem Milena Černá každý rok připravuje 14-15 akcí pro Ústečany. | Foto: Miroslav Vlach

Na Klíši se hraje bowling, v Dubicích se překonávají rekordy, oblíbená je tančírna, divadlo, poznávací zájezdy, besedy, kroužky. V sobotu 23. září odjíždí velká skupina na Slovensko. Teprve v Roháčích možná zkušení turisté zjistí, že s nimi do zahraničí vyjela ta nejlepší. Oceněná žena tento fakt komentovala pro Deník svérázným způsobem. Smíchem!

Hřiště nebo park? Můžete opět pomoci nápadům obyvatel Ústí, hlasování stále běží

"Fakt jsem to netušila! Jako vždy jsem dostala pozvánku na jednání republikového sjezdu Svazu tělesně postižených v České republice. Tentokrát to byl VIII. ročník, cestovala jsem do Benešova u Prahy na dva dny (15.-16.9.). Program byl jako vždy náročný, spousta písemných zpráv, otevřená diskuse, volba do vrcholných orgánů STP v ČR z.s., usnesení. V České republice je 350 spolků tělesně postižených, 30 000 členů, v zasedacím sále bylo 80 delegátů. Nevěřícně jsem kroutila hlavou, když jsem jako jediná obdržela ocenění za příkladnou práci pro osoby se zdravotním postižením a za dlouholetou činnost v okresní organizaci Svazu tělesně postižených ČR. V různých funkcích pracuji osmnáct let, mnohokrát jsem zvyšovala hlas, bojovala za kamarády, hádala se, vysvětlovala. Otevřeně přiznávám, že končit jsem už chtěla několikrát, vždycky mě někdo přemluvil. Práce s lidmi pro druhé je náročná, sedmdesátku jsem už dávno oslavila, prášků mám plnou dlaň," svěřuje se rázná blondýna.

Velký úspěch. Ústečtí rybáři přivezli z Francie do Česka zlaté medaile

Nemyslete si, na poznávacích zájezdech jde příkladem, ráno řídí rozcvičku, večer chválí písničku. Až se vrátí ze Slovenska, určitě pár fotek zase pošle do Deníku. Držte ji palce, ať na Chopku neprší!



Miroslav Vlach

Zdroj: MP Ústí n. L.