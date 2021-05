V deseti dopisech knihy chce být pochopen i druhou stranou, žádá uznání práva svého národa na vlastní území, nabízí porozumění i otevřenost k diskusi. Neboť v té oblasti žije, citlivě vykresluje tamní napětí i každodenní strach. Píše o židovské historii i Izraeli dnes, ale nepoučuje nikoho - jen navazuje dialog. V úvodu k českému vydání píše: „Knihou jsem zkusil oslovit své palestinské sousedy, vysvětlit jim, proč se židovský národ vrátil domů. Vyzval jsem sousedy, aby mi popsali své příběhy. Snad tak překonáme skutečnou zeď, dělící obě území, i tu vnitřní v každém příslušníkovi obou našich národů.“

Dopisy přes zeď vydává poprvé česky Akropolis ve výborném překladu Alice Marxové a Jitky Jeníkové. Stojí 249 korun, má 184 stran. I první Yossiho knihu do češtiny přeložila Marxová, byly to Vzpomínky židovského extremisty: americký příběh; (2001). Autentická novinka upoutá toho, kdo sleduje události na Blízkém východě, není lhostejný k moderní historii a přemýšlí nad světem dneška. „Sugestivní a upřímný Epilog knihy tvoří odpovědi palestinských čtenářů, je stejně působivý jako sám text Haleviho,“ ví Drahomira Cormier, spolupracovnice Akropolis. „Autor píše z pozice Izraelce, který co uznává autentickou palestinskou identitu i jejich právo na vlastní stát; od palestinské strany ovšem také žádá, aby uznala právo Židů na existenci ve svém státě,“ dodává Cormier.

Radek Strnad