Mimořádná sváteční plavba do Bad Schandau v úterý 28.září

V úterý 28. září vyplouvá mimořádně loď na lince DÚK T92 v 9.30 hodin z Ústí nad Labem, v 11.25 z Děčína, z Hřenska 12.15 do německého Bad Schandau, kde loď přistává v 13.00 hodin. Zpět do ČR odplouvá loď v 13.10 hodin. Na plavbě platí tarif DÚK.

Od soboty 25. září, až do konce měsíce října, je opět v provozu lodní linka T92 z Ústí nad Labem do Děčína, a to vždy v sobotu, v neděli a ve státní svátek. | Foto: Město Ústí nad Labem