A musím uznat, že hned tak se asi opakovat nebude. Je to právě 50 let, kdy československá házená slavila úspěch na Olympijských hrách v Mnichově v roce 1972, poznamenané útokem palestinského teroristického komanda na výpravu izraelských sportovců, z nichž několik při osvobozovací akci zahynulo. Házenkáři naší republiky zde na OH vybojovali stříbrné olympijské medaile.

A na tomto obrovském úspěchu se podílel i Ústečák, Bedřich (pro házenkáře a známé – Beďar) Ciner. Ten začínal i končil s aktivní házenou v Ústí nad Labem, v týmu tehdejší Chemičky, pak odešel pracovat na hornické Karvinsko a hlavně hrát za zdejší Baník Karviná, s nímž se stal i mistrem republiky a byl nominován do československého „nároďáku“. A s ním pak získal titul mistrů světa právě před pětapadesáti lety ve švédském Västeras – to bylo slávy! Později se vrátil na český sever, hrál i v Lovosicích a zakončil hráčskou kariéru tam, co začínal, v Chemičce v Ústí nad Labem. Pamatuji, když jsem byl také účastníkem, na jeden z cca sedmi sportovních výjezdů do Francie, když v městě Villfranche u Paříže vlál před halou obrovský nápis: Přijíždí tým Chemika Ústí (dodávám: z „rudého Východu zpoza „železné opony“) s „tres internationales“ (třemi mistry světa – tedy byli jen dva – právě Bedřich Ciner a brankář ing. František Arnošt, někdejší ředitel novoborského Crystalexu) – to bylo tenkrát slávy, to jsme házenou Francouze (později mnohonásobné olympijské vítěze a mistry světa) házenou ještě učili.

Projekt Ústí nad Mrakem ve hře Minecraft představil největší novinky roku

Jelikož se pohybuji v házenkářském hnutí na krajské i celostátní úrovni už léta, vzpomněli si na mne tento týden v Praze ve svazu při zajišťování účasti stříbrných olympioniků z r. 1972, když nemohli sehnat dva z nich, Radu a právě Bedřicha Cinera. Pomohl jsem, dal kontakt, a pamatuji se ještě, jak mne překvapilo, že jeden z chlapců z okolí bydliště výše jmenovaného, asi také sportovec, pravil: „ Ano, to já ho znám a vím, že v naší ulici bydlí mistr světa a reprezentant olympionik“. I když z doby před půlstoletím. Vzpomínám si, jak mi Beďar vyprávěl o těchto největších úspěších historie házené u nás: „Na MS jsme spali ve švédském Västeras přímo u přístavu, furt tam troubily a houkaly nějaké lodě, co přistávaly a odplouvaly, takže jsme se moc nevyspali. Nejeli jsme tam v úplně optimální sestavě, někteří zranění chyběli. Ale dařilo se, trenér Beďar König nás dovedl až ke zlatu. Byli jsme dobrá parta. V jednotlivých zápasech jsme vyhrávali a nakonec se dostali až do finále. Tam jsme se střetli s Dánskem po dramatickém zápase, ve kterém všichni fandili Dánům. Vždyť jejich fanoušci z Dánska připluli trajektem jen kousek přes moře. S Dány jsme vyhráli ve finále 14:11 a na krk nám pověsili zlaté medaile mistrů světa, to bylo nádherné. Podařilo se mi i vstřelit i jednu z branek. Dosáhli jsme tak na světový titul, což už se žádnému jinému našemu celku nikdy zatím nepodařilo. A o pět let později jsme málem dosáhli na olympijské zlato. Málem, nakonec z toho byly krásné stříbrné medaile z OH, ale ty události kolem, které tam proběhly, se nás také dotkly.“

Ervín Dostálek

FOTO: Hlavák v Ústí tehdy a dnes. Nádraží funguje v novém skoro 10 let