O víkendu 27.–28. 5. se konaly dvě Mistrovství ČR tanečních organizací Czech Dance Tour (dále CDT) a Svazu učitelů tance (dále SUT). MČR CDT se uskutečnilo na zimních stadionu v Litoměřicích a MČR SUT v Praze. Na mistrovství se taneční studio STK Gebert z Ústí nad Labem probojovalo s 12 formacemi v různých stylech a věkových kategoriích. Medailové žně byly bohaté.

STK Gebert na republikovém mistrovství | Foto: archiv STK Gebert

Jak velkou výpravu na MČR přichystal STK GEBERT, jsme se zeptali vedoucí klubu Michaely Zoubele: „Na Mistrovství ČR jsme se probojovali s 12 formacemi v různých stylech a věkových kategoriích. Získali jsme 9 medailí, jeden titul mistrů ČR, tři tituly 1. vicemistrů ČR a pět titulů 2. vicemistrů ČR.“

Nejúspěšnější se stala juniorská Freestyle formace s názvem Dark Members, která získala na sobotním mistrovství titul Mistrů ČR 2023 a v neděli titul 2. vicemistrů ČR. Choreografkou je Evča Kriechenbauerová a té jsme se zeptali, co na to říká? „Náš cíl pro tento rok byl nominovat na se Mistrovství světa do Budapeště. Nominace se získávala z Mistrovství Čech ze soutěže Czech Dance Tour 2023. Opravdu jsme dřeli a dali jsme do toho maximum, aby se nám tato nominace tento rok podařila. Vyhráli jsme první místo a nominaci tak získali. Nečekala jsem, že se mi to podaří hned druhým rokem mé kariéry trenéra. Byl to nepopsatelný pocit. Takový úspěch jsem opravdu nečekala, ale opravdu jsme do toho dali celé srdce a vydřeli si to. Na svůj tým jsem opravdu pyšná,“ uvedla Evča Kriechenbauerová

Velký úspěch zaznamenala i juniorská Latino formace s názvem Bohyně. Choreografky Káji Tománkové jsme se optali, jak je spokojena s výkonem juniorek na MČR? „Velmi! V sobotu holky byly decentně nervózní, ale v neděli na Czech Dance Tour předvedly neskutečný výkon i s rychlými změnami a získaly titul 1. vicemistryň ČR. Jsem na ně neskutečně pyšná.“ Kája je i trenérkou dětské Latino formace, která si letos z každé soutěže přivezla medaili. „Děti, které mám více méně od září, udělaly neskutečný pokrok a sama jsem velmi mile překvapena, kolik medailí letos získaly,“ uvedla Kája.

Nejmladším soutěžním týmem z STK GEBERT na těchto mistrovstvích byla choreografie Magic Show s trenérkami Dášenkou Mandovcovou a její maminkou Dášenkou, které na sobotním mistrovství získaly titul 2. vicemistryň ČR a na nedělním si o stupínek polepšili na Vicemistryně ČR. Soutěžní sezona pomalu končí, kdy se začne tým připravovat na další? „V půlce června nás čeká poslední soutěž, tak ještě makáme, ať můžeme letošní úspěšnou sezonu zakončit medailemi. Během letních prázdnin tréninky neprobíhají, ale máme soustředění, kde samozřejmě také trénujeme, ale hlavně se zde utuží kolektiv a děti se mezi sebou lépe poznají. V září dost dětí přestupuje do starší věkové kategorie a přijdou zase nové, takže nezahálíme a hned od začátku trénujeme techniku, sestavy a připravujeme se na novou formaci,“ uvedly svorně trenérky.

Další skvělé umístění získala dospělá Freestylová choreografie s názvem Bipolar, Vicemistryně ČR 2023 s trenérkou Eliškou Durčekovou. Kolik času zabere postavit závodní choreografii a co dělá správný tým týmem? „Tréninky jsou dvakrát týdně, dohromady tři hodiny. Plus před zahájením závodní sezony máme víkendové tréninky a jedno týdenní přípravné soustředění. A co dělá správný tým týmem? Určitě spolupráce a respekt, v našem případě také podpora a soudržnost,“ řekla Eliška Durčeková.

I dětská freestylová formace Anetky Kriechenbauerové si odvezla medaile na krku. Děti si vytančily titul 2. vicemistrů ČR. Co Anetku na trénování dětské kategorie baví nejvíce? „Nejvíce mě baví to, že u malých dětí vidíte jejich celkový růst, jak už v tanci, tak vzhledově i mentálně. Vidíte jejich pokroky, jejich vývoj, jste součástí jejich nejdůležitějšího období, kdy dospívají a celý život se pro ně mění,“ odpověděla trenérka. Je těžké naučit děti choreografii? „Určitě je to těžší, než kdybyste ji učili juniory. Pro děti je všechno nové, tudíž musíme začít od začátku se základními prvky. Neřekla bych, že je to těžké, ale určitě to stojí spoustu trpělivosti a úsilí. Ale já mám velmi šikovné děti, které se chtějí rozvíjet a makat na sobě,” uzavřela naše povídání Anetka.

Michaela Zoubele (Gebertová)