Mít zelený balkon či zahradu mezi paneláky? Kniha poradí

Pořídit si zahrádku na vesnici nebo u rodinného domku je snadné. Zasejete, zaléváte, sklízíte. Ovšem ve městě, třeba na vašem sídlišti, to chce víc vynalézavosti a nadšení. Jak na to radí kniha Pěstování ve městě od nakladatelství SmartPress, zaměřeného na originální české kuchařky, zdravou výživu, rozumné hubnutí, kvalitní pivo i jeho historii a to samé v případě kávy.

Obálka knihy Pěstujeme ve městě. | Foto: Archiv