Mladí basketbalisté Slunety nadělili levhartům 113 bodů, pak zvládli i tygry

Basketbalisté Slunety Ústí n. L. v kategorii U14 o víkendu vstoupili do své soutěžně vítězně. V sobotu vyhráli v Chomutově, v neděli v Lounech. | Foto: Vladimír Mayer