/FOTO/ V sobotu 18. května přivítal předseda AC Ústí nad Labem Miroslav Vachuta talentované sportovce na Krajském přeboru mládeže, vloženým závodem byla osmistovka žen, jako I. ročník Memoriálu Bedřišky Kulhavé. Účastnice olympijských her v Římě (1961), mnohonásobná československá rekordmanka, spolubojovnice Zátopka, Němečka a Skobly odešla do sportovního nebe v únoru letošního roku ve věku 92 let.

Memoriál Bedřišky Kulhavé. | Foto: M. Vlach

Měla ráda ochotnické divadlo, ráda se smála, se svou dcerou Jana Vápeníkovou (zlatá z MS v biatlonu 1993) nechyběla na žádné akci, kde se předávaly nějaké medaile těm nejmenším. Od roku 2021 byla čestnou občankou města Ústí nad Labem.

"To víte, že jsem sledoval hlavně počasí. Tři dny před startem osmistovky bylo na soupisce pár jmen, nakonec to byl parádní závod, který se musel líbit. Byly tu závodnice ze zahraničí, diváci ale sledovali hlavně reprezentantku Dianu Mezuliáníkovou a ona je nezklamala. Tribuny nebyly narvané k prasknutí, byli tam hlavně rodiče dětí, ale i pamětníci a kamarádi Bedřišky Kulhavé. Tleskalo se všem," svěřoval se hlavní pořadatel. Nutno dodat, že i druhý běh na této trati byl zajímavý do samého konce, vyhrála ho domácí osmnáctiletá závodnice Lucie Vlachová.

Výsledky hlavního závodu na 800m I. ročníku Memoriálu Bedřišky Kulhavé

1. místo - Diana Mezuliániková (č.1) - PSK Olymp Praha - čas - 2:06:40

2. místo - Anna Šimková (č.5) - ASK Slavia Praha - čas - 2.07:35

3. místo - Wold Nora Kollerod - Norsko - čas - 2:07:44



Vítězka ochotně odpovídala na otázky Deníku.

Konkurence byla solidní. Reprezentantky Alžíru, Kosova, Norska. Znala jste ta jména?

Ne, neznám je, byl to hezký závod, škoda, že bylo docela chladno, trochu mě překvapil protivítr a nástup Norky. Čas to není špatný, ale osobák přežil (smích).

Norka dlouho vedla, měla jste pro závod vlastní taktiku?Ani ne, chtěla jsem hlavně zaběhnout dobrý čas. V červnu bude v Itálii ME, otevřená je ještě soupiska na olympiádu do Francie. Týden mám na nominaci do Itálie, po mateřské dovolené se pomalu dostávám do formy. Čeká mě závod v Norsku. Držte mi palce. Já raději útočím ze čtvrté, páté pozice, tady mi to vyšlo, ale soupeřky byly skvělé.



Mohu se zeptat, kdo vás v současné době trénuje?

Dobrá otázka. Trochu už ten sportovní svět znám, byla jsem na ME, MS, na olympijských hrách, pár medailí z domácího mistrovství mám. Běhám hlavně 800 m, 1500 m, mimořádně 3000 m. Momentálně mám norského manažera, ale nemyslete si, nejezdí se mnou po závodech. Já bydlím v Praze, on v Norsku, přijela jsem sama. I v této oblasti se sportovní svět změnil.

I. ročník Memoriálu Bedřišky Kulhavé skončil, krásný pohár naší reprezentantce předávala Jana Vápeníková, spokojený byl i Miroslav Vachuta, šikovných sportovců tam bylo opravdu dost.



Miroslav Vlach