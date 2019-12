V den po příchodu Mikuláše, tedy 6. prosince, se v prostorách Fakulty sociálně ekonomické UJEP konalo finále soutěže Mladý ekonom. Cílem této soutěže je nejen podpořit zájem mezi mládeží v oblasti financí a finanční gramotnosti, ale také jim dát prostor pro kritické myšlení a racionální rozhodování ve finančních otázkách běžného života. Do finálového, krajského, kola se z okresního kola probojovali nejúspěšnější zástupci z těchto škol: ZŠ Petra Bezruče z Žatce, ZŠ Stříbrnická z Ústí nad Labem, ZŠ Buzulucká z Teplic, ZŠ Jana Ámose Komenského z Mostu, ZŠ Prokopa Holého z Loun, ZŠ Chomutovská z Kadaně, ZŠ Březenecká z Chomutova, ZŠ Dr. M. Tyrše z Děčína a ZŠ Podbořany.

Každá zúčastněná ZŠ přivezla tříčlenný tým, který byl úspěšný v okresním kole a posléze reprezentoval svou školu ve finále. Nejprve se žáci museli vypořádat s vědomostním testem zaměřeným na finanční matematiku a gramotnost, poté přišla na řadu velmi očekávaná projektová část, pro kterou bylo zvoleno prostřednictvím náhodné selekce téma s názvem „Oslava 70. narozenin dědečka Karla“. Každý tým dostal čtvrthodiny na přípravu, a poté musel svůj projekt obhajovat před pětičlennou porotou. Ta byla složená z jednoho učitele, dvou úspěšných studentů z Obchodní akademie a jazykové školy v Ústí nad Labem (OA UL) a z jednoho učitele a studenta z Fakulty sociálně ekonomické UJEP (FSE). Všichni do projektové části dali, co mohli, a proto porotu nečekala lehká práce při hodnocení. Po dokončení obhajob se odebrali všichni žáci na prohlídku univerzitního kampusu, kterým je provedli studenti FSE a představili jim kompletně ústeckou univerzitu. Prohlídka byla zakončena v univerzitní knihovně, se kterou soutěžící seznámila Bc. Dagmar Nováková z oddělení služeb. Mezitím, co se soutěžící seznamovali s univerzitním kampusem, snad i budoucím studijním působištěm, porota podrobně rozebírala svá hodnocení a rozhodovala o konečném vítězi, který si odnese putovní pohár pro 1. místo soutěže.

„Součet všech bodů, tedy bodů za vědomostní test a projektovou obhajobu, ukázal, že všechny týmy odvedly kvalitní práci, která vyústila v opravdu těsné výsledky,“ říká Ing. Alena Jonáková z OA UL. „Přestože bychom přáli výhru všem, první místo je určeno jen pro jeden tým,“ dodává Ing. Lucie Povolná, která na soutěži za FSE UJEP spolupracuje již druhý rok. Letos se nakonec povedlo soutěž ovládnout týmu ze ZŠ Stříbrnická v Ústí nad Labem, která si odvezla putovní pohár pro vítěze soutěže Mladý ekonom. Na druhém místě se s mírnou ztrátou umístila ZŠ Buzulucká z Teplic a imaginární bronzové medaile si odnáší žáci ze ZŠ Chomutovská z Kadaně.

UJEP, konkrétně fakulta sociálně ekonomická, děkuje za možnost stát se součástí akce, která podporuje vzdělávání finanční matematiky a gramotnosti u žáků základních škol. Věříme, že v budoucnu bude možné spolupráci napříč vzdělávací strukturou nadále prohlubovat, neboť takové spolupráce přináší obrovský potenciál a nové možnosti. „Děkujeme všem zúčastněným týmům a věříme, že se jim univerzitní prostory líbily a že se mezi nimi najdou také naši budoucí studenti a kolegové,“ uzavírá Lucie Povolná.

Jana Kasaničová

tisková mluvčí UJEP