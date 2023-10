Město Ústí nad Labem poslední měsíce řeší problémy s „ghettem“ Mojžíř, který se teď v médiích proslavil po skandálu s napadením řidičky rozvozu. Stalo se tak poté, co tento měsíc pizzerie Zebra Pizza informovala na Facebooku o tom, že do části Mojžíře už nebude rozvážet.

Mojžíř. | Foto: Deník/Janni Vorlíček

Na internetu přibývají články, které se této události věnují. O zrušení rozvozu této pizzerie už informovala skoro všechna média. Články popisují vyjádření pizzerie z Facebooku, které už obletělo sociální sítě. Skandál s napadením řidičky vzbudil mezi občany různé reakce. Část se shoduje, že by se měly podniknout nějaké kroky, aby bylo v této oblasti bezpečněji, další část nevěří, že se tento incident odehrál. Mnoho lidí spíš věří tvrzení pizzerie. „věřím jim, slyšela jsem, že tam napadají řidiče trolejbusů a ti tam nechtějí jezdit“ uvedla spoluobčanka.

Pizza zdarma pro děti z Mojžíře? Studenti z Prahy sklidili potlesk i nadávky

Už v létě se objevily případy, kdy cestující napadl řidiče/řidičku autobusu. Nějakou dobu jezdí místo trolejbusu číslo 57 autobus s nástupem předními dveřmi. V trolejbusu kromě neplatících zákazníků, docházelo k nebezpečným situacím, kdy byli v ohrožení cestující či řidič/ka trolejbusu.

Názory občanů se liší, jelikož někteří s touto změnou spokojení nejsou. Autobus jezdí pouze do zastávky OD Květ a pokud se chtějí lidé dostat do centra, musí přestoupit na jiný autobus. Je zvláštní, že o těchto incidentech moc média neinformovala a zaujal je až příspěvek na sociálních sítích. Mojžíř si označení nejhorší část města nenese pouze v posledních letech.

FOTO: Strážníci z Ústí naháněli u Nové Vsi kozy. Nikdo se k nim nehlásil

„Nepořádek okolo popelnic a baráků byl běžný, neslušní lidé tam pouštěli nahlas hudbu“ uvedla bývalá obyvatelka Mojžíře. Je otázkou, kam až to chce město nechat zajít. „Chápu naprosté rozhořčení těch slušných lidí, co tam zbyli, ale pokud se nezasáhne nějak tvrdě, bude se situace jen zhoršovat“ řekla obyvatelka Ústí nad Labem. Jeden příspěvek na Facebooku tak ovládl média.

Je otázkou, zda různé články přinesou něco nového, nebo pouze předávají, co už bylo zmíněno jinde. Sídliště Mojžíř se díky nim proslavilo po celé republice a město Ústí nad Labem si na pověsti přidává další hřebíček do rakve. Na druhou stranu to možná bude ten potřebný impulz ke zlepšení bezpečnosti všech občanů.

Eliška Mikesková

Zdroj: Janni Vorlíček