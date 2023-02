Díky přírodním krásám, tradiční pohostinnosti a znamenitě zrestaurovaným stavbám z dob Johanitů (členů rytířského řeholního řádu, kteří dobyli Rhodos roku 1309 a pod názvem Rytíři rhodští zde sídlili více než dvě stě let až do dobytí ostrova Turky v roce 1522), je ostrov již velmi dlouho vyhledávaným místem turistů ze všech koutů světa. A nejen turistů – ostrov je velice kosmopolitní, vedle Řeků tu žije značný počet Angličanů, Skandinávců, Turků či přistěhovalců z Afriky, z nichž mnohým ostrov učaroval natolik, že se zde rozhodli usídlit natrvalo. Rhodos ovšem proslavila daleko dříve jiná událost. Vznikl zde totiž jeden z divů světa – kolosální socha boha Hélia, tzv. Kolos rhodský. Ten ale už vidět nelze, již před více než 2200 lety padl za oběť zemětřesení. Jsou tu ale jiné antické památky. A na ně, krásnou přírodu, to vše dohromady, a taky trochu za koupáním v moři a vůbec jižní atmosférou, jsme se přijeli sem podívat.