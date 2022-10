Most Edvarda Beneše v Ústí nad Labem čekají úpravy, bude jen pro osobní dopravu

Most Edvarda Beneše v Ústí nad Labem se od 28. října uzavře pro autobusy a trolejbusy DpmÚL. Ve dnech 28. a 29. října se most ještě zcela uzavře pro silniční dopravu, aby mohlo dojít k úpravám jízdních pruhů. Nově bude most určený pouze pěším a osobní dopravě, hromadná doprava bude využívat Mariánský most.

Most Edvarda Beneše v Ústí nad Labem čekají úpravy, bude jen pro osobní dopravu. | Foto: DPmÚL

Úprava provozu na mostě vzešla z pravidelné detailní diagnostiky mostu, kde bylo toto řešení doporučené v zájmu zachování jeho maximálního využití do doby rekonstrukce. Ústecký kraj připravuje kompletní rekonstrukci mostu Edvarda Beneše. V tuto chvíli má pravomocné stavební povolení a připravuje podklady pro soutěž na stavební firmu, která se rekonstrukce zhostí. V příštím roce by měla začít výstavba provizorní lávky pro pěší, která je nutná také k přeložení veškerých sítí. Následně se přistoupí k vlastní rekonstrukci, která by měla být hotová do konce roku 2025. Od 28. října bude zřízena linka X od Divadla, přes Mírové náměstí na Karla IV. Tato linka převezme obsluhu trolejbusových linek 60 a 62 v oblasti Střekova. Linka č. 60 z Mírové bude ukončena na Mírovém náměstí a nepojede k hlavnímu vlakovému nádraží. Linka č. 62 bude zrušena. Linka č. 61 převezme obsluhu lokality Předlic za zrušenou linku č. 62. Objízdná trasa autobusových linek povede přes Mariánský most. Zastávka Krajský soud bude zrušena v obou směrech a nahrazena zastávkou ZPA. U hlavního vlakového nádraží budou všechny autobusové spoje Dopravního podniku města Ústí nad Labem nově zastavovat pouze u ostrůvku. Zastávka u budovy hlavního vlakového nádraží bude sloužit pro ostatní dopravce. Bližší informace včetně situační mapy budou zveřejněny na webu www.dpmul.cz v nejbližších dnech. Jana Dvořáková - tisková mluvčí DPmÚL