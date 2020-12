Vybafl na mě: „Nemáš chlastat.“ Urazil jsem se, nechlastám. Vychutnat si lahvinku dobrého vína s přítelkyní, to je něco jiného. Prostě to motání je průvodní jev vysokého věku.

Ale vzpomínám, co jsem zažil pokročilých alkoholiků mladšího věku. Bydleli jsme v domě, který patřil pivovaru, kde byl můj otec podstarším. V přízemí byl výčep lihovin sládkova bratra, odtud se motali notně napití alkoholici. Naproti přes křižovatku (dnešní muzeum) byl hostinec u Rejsků, útulek rozmanitých existencí, elegána profesionálního karbaníka pana Mášu, karetního kouzelníka, ve vysokém stavu opilosti. Mne nejvíc zajímal starý pán, jméno si už nepamatuji. Když se namazal tak, že jeho projevy nebyly hostům uvnitř příjemné, vypotácel se ven, kecl na lavičku a řečnil. Pamatuji si jednu jeho výhrůžku: „Počkejte, až povstanou miliony černochů!“

Ve výčtu těch, komu ve městě Semilech chutnalo pivo, nemohu vynechat toho, kdo ho vařil. Někdy to s pitím přehnal, to když ho v pivovaře něco naštvalo. Můj táta byl vztekloun. Přišel domů jak bouřkový mrak a odnesly to židle i stůl v kuchyni. Spát jsme šli k babičce. Mezitím táta nábytek spravil.

Jednoho roku se na Jizeře a náhonu, který protéká celým městem, rozmnožily ondatry. Jedna se vydala na výlet. Z kadeřnictví v rohu našeho domu vyběhly s voláním o pomoc dvě zákaznice a kadeřnice. Chvíli po nich vyšla ven ondatra. A pak špalírem diváků zamířila k náhonu. Myslíte, že ondatrám se taky motá hlava?

Ladislav Muška