Národní park Snowdonia v hrabství Gwynedd, jeden ze tří národních parků britského Walesu, se nachází na severu poblíž města Conwy. Vyhlášen byl v roce 1951 a patří do něj více menších pohoří. Nejvyšší horou oblasti i celého Walesu je hora Snowdon a svými 1085 metry výšky převyšuje i nejvyšší horu Anglie (Scaftaffel Pike 977 m n. m.). Skoro až k vrcholu se dá dostat úzkorozchodnou železnicí, ale samozřejmě také pěšmo. Snowdon i okolní hory jsou jen minimálně zalesněny, takže se z vrcholů, když není zrovna mlha, která zde tedy i bývá, otevírají při dobrém počasí nádherné výhledy na všechny světové strany.

A na to jsme se, říká Eddie, (s kterým se už brzy budeme loučit, ke stovce pokračování bude určitě už stačit, že…) těšili, počasí bylo zrovna přiměřené, viditelnost kvalitní a tak – vzhůru. Tak jako u nás Sněžka, tak název této hory v překladu je vlastně Sněhová hora. Výstup na Snowdon je součástí výzvy Three Peaks Challenge, spočívající ve výstupu na 3 vrcholy jednotlivých britských zemí - skotský Ben Nevis (1344 m), ten už jsem dvakrát absolvoval, nezapomene podotknout Eddie, anglický Scaftafell Pike (978 m - to mne zatím ani zbla nenapadlo) a velšský Snowdon (1085 m - stalo se).

Snowdon (velšsky Yr Wyddfa) má 3560 stop výšky a je nejvyšší horou Kambrijských hor. Podle legendy je sídlem obra Rhita z doby Krále Artuše. Ve vyprávěních o Snowdonu se lze setkat i s jinými postavami z legendy Arthurian. Třeba s vodním monstrem Afank, či vílami Tylwyth Teg. Dominanta Snowdonského národního parku nabízí ke svému zdolání hned 7 stezek.

Mezi nejzajímavější patří Hornická stezka (Miner ́s trail), která začíná v Peny Pass, Witkinova stezka a pak stezka z Llanberis, kde je i výchozí stanice zubačky na Snowdon. Někteří z účastníků naší výpravy stezku z Llanberis pokořili,(cesta trvá průměrně nahoru tři hodiny), jiní zasedli raději do vláčku. V budově horní stanice vlaku je i shop se suvenýry a velký bufet - prosklená kavárna Hafod Eryri s výhledy na jižní stranu hory. Snowdon je nejrušnější hora ve Spojeném království a třetí nejnavštěvovanější atrakcí ve Walesu. Každoročně ji navštíví kolem půl milionu návštěvníků.

Snowdon je označován národní přírodní rezervací pro svou vzácnou faunu a flóru. Horniny, kterými je Snowdon tvořen, vznikly jako vyvřeliny v ordoviku a oblast byla v době zalednění utvářena do současné podoby. Skalní stěny, a to by třeba někdo nevěřil, jsou významné pro horolezectví a hora, dosahující výšky jen něco přes tisíc metrů, byla používána k tréninku i prvním dobyvatelem nejvyšší hory světa Mount Everestu Novozélanďanem Sirem Edmundem Hillarym právě jako trénink k výstupu na ni. Ozubnicová dráha je dlouhá 7,6 km a je v provozu do měsíce října.

Snowdon nabízí některé z nejrozsáhlejších výhledů na britských ostrovech. Ve výjimečně jasných dnech jsou viditelné Irsko, Skotsko, Anglie i ostrov Man, stejně jako 24 krajů, 29 jezer a 17 ostrovů. Pohled mezi Snowdonem a Merrickem (jižní Skotsko) je nejdelší teoretickou čárou výhledu na britských ostrovech ve vzdálenosti 144 mil (232 km).

Horská ozubnicová železnice s pastorkem z roku 1896 je jednokolejnou tratí s úzkým rozchodem kolejí 800 mm v Gwynedd na severozápadě Walesu z Llanberis k vrcholu Snowdonu. A zůstává v provozu už více než sto let! Populární turistická atrakce přepraví ročně více než 130 000 cestujících. Je provozována i v nejtužších povětrnostních podmínkách a ty jsou tu časté. V zimě je zavřeno od listopadu do poloviny března.

Vlaky táhnou do hory buď parní, nebo dieselové lokomotivy, někdy také dieselové železniční vozy jako ucelené jednotky. Všechno brzdění se provádí pomocí systému ozubnice s pastorkem, každá lokomotiva a vůz má pastorek dovolující železničnímu vozidlu samostatně brzdit. Lokomotivy a vozy mají každá dvě ruční brzdy, jež působí na brzdivé špalíky, jež spojí bubny na obou stranách perutě.

Dieselové lokomotivy mají i hydraulický systém. Přesto se hned po zahájení provozu stala nepříjemná nehoda. To ještě brzdové zabezpečení nebylo na dnešní úrovni. Hned při otevření v pondělí 6. dubna 1896 byly vypraveny na vrchol dva vlaky. Při první zpáteční jízdě dolů z hory, snad velkou hmotností vlaku s cestujícími, lokomotiva č. 1 "Lady" se dvěma připojenými vozy ztratila nad sebou kontrolu, vykolejila a sjela dolů z hory. Vyšetřování dospělo k závěru, že havárie byla způsobena nadměrnou rychlostí v důsledku velké hmotnosti vlaku. Na základě doporučení vyšetřovací komise byla maximální rychlost i hmotnost vlaků sníženy a pořízeny lehčí vozy a nainstalován ozubnicový systém. Od té doby je vše v pořádku.

Naše česká výprava vyjela a vystoupala, jak už lze z předešlého tušit, říká Eddie, na Snowdon. Od konečné stanice dráhy je to ještě několik desítek metrů na vrchol. Počasí se vydařilo, daleké výhledy byly nádherné. Samozřejmé bylo i foto u vrcholového kruhu a welšské vlajky zde vlající. Na odbyt v bufetu šly i různé suvenýry, dole pak po návratu ve výchozí stanici Llanberis došlo i na prohlídku řady fotografií z výstavby tratě i prvních jízd v dobovém oblečení. Takže po hradech a hlavním městě Walesu Cardiffu přišel vhod tento mimořádně pěkný vpád za nádherného počasí do přírody země červeného draka, Walesu.

Ervín dostálek, cestvatel a bývalý učitel z Ústí nad Labem