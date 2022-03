Zdroj: Youtube

Jitka Vrtalová na webu napsala: „Když jsme před řadou let byli společně v Moominlandu, ani jsem netušila, jak mimořádná osobnost ji vytvořila. A dvě recenze na ČSFD.cz jsou plné nadšení.

Anife: „Troufám si říct, můj nejpříjemnější kino zážitek roku - a to je teprve leden. Na film jsem se neskutečně těšila, až jsem se bála, že mám vysoká očekávání a budu zklamaná. A ono ne, byla jsem ještě víc nadšená. Líbí se mi, že film nemá ambice obsáhnout celý život, což často bývá kámen úrazu životopisných filmů - viz Havel, ale jen pár let, které ale byly pro život Tove Jansson nejvíc formující. Film příjemně plyne, chvilkami si divák přijde skoro jako voyaeur, což není výtka. Dechberoucí Alma Pöysti byla Tove, své role se zhostila na jedničku, koneckonců, i ona je finská Švédka. Milá třešnička na dortu je závěrečná scéna, takovou chuť se usmívat jsem neměla dlouho. Roztomilá švédština krásně lahodila mých uším. Takový příjemný pocit při cestě z kina jsem měla naposled před šesti lety na Dánské dívce. Děkuju pořadatelům Scandi, že tenhle skvost zpřístupnili českým divákům."

Mchnk: „Milý film plný lásky…převážně té nenaplněné, i uměleckých ambicí a nadějí, ty jsou na tom podobně. Citově dosti rozpolcená Tove, její mumu svět i zápas se sebou samotnou. Pro mě lehce komorní vyprávění, čekal jsem silnější příběh, zvlášť v rámci období, ve kterém film začíná, nicméně celkové kvality nelze opomíjet. Zvlášť vynikající výkon, který předvedla Alma Pöysti."

OneHotBook - Audiokniha: Muminci a kometa

S laskavostí, pokorou sobě vlastní i s pohádkovým úžasem v hlase plus nelíčeným nadšením či úžasem, která je jistě milý dospělým stejně jako malým dětem načetl populární ostravský rodák Vladimír Javorský (59 let) kouzelný příběh o severských skřítcích Muminech, pohádku „Muminci a kometa“. Napsala ji – i nápadité obrázky k nim nakreslila – finská spisovatelka píšící švédsky, kreslířka a ilustrátorka Tove Janssonová. Dáma, jejíž dramatický osud i milostný příběh přesvědčivě vykresluje předloňský finsko-švédský celovečerní snímek „Tove“, který si od čtenářů filmového webu ČSFD.cz zaslouženě v hodnocení vybojovat 79%. Už proto je ho dobré v Hraničáři nepropást, užít si ho stejně jak příběhy Muminků. Prvně jsem je co dítě zažil v knize „Čarodějův klobouk“.

Ale tiše, milé děti i vážení dospělí, náš kouzelný příběh, vyprávěný laskavým hlasem páně Javorského, právě začíná…

„V muminím údolí se rozkřikne, že se na svět řítí kometa. Mumínek s Čenichem a se Šňupálkem tedy neváhají a neohroženě se vypraví do hvězdárny v Opuštěných horách, aby tu zjistili, jestli opravdu hrozí zánik všeho, co tak dobře znají a milují. Při svém dobrodružném putování tak cestou narazí na vyschlé moře a další podivné úkazy, ale také na půvabnou slečnu Ferku, která jim vůbec nezůstane lhostejnou. Ba co víc, ona dokonce poplete hlavu zejména Mumínkovi. Zpráva o oné blížící se pohromě se navíc bohužel potvrdí, a tak se v muminním údolí začne nejen se stěhováním poschoďového dortu, ale i s dalšími přípravami na konec světa. Jenže jak už bývá v půvabných příbězích severských skřítků dost obvyklé, nakonec je mnohé jinak…“

Inu, vydavatelství audioknih OneHotBook, v současnosti naše z největších a nejaktivnějších, poslední roky vydává spousty skvělých titulů. Jedním z nich jsou příběhy kouzelných stvoření: „Mumínci a kometa“ z pera i hlavy první dámy severské dětské literatury Tove Janssonové, šikulky, která která studovala výtvarné umění ve Stockholmu, v Helsinkách i v Paříži. Pracovala jako ilustrátorka satirického časopisu Garm, kreslila komiksové stripy, ilustrovala řadu knih (třeba. finské i švédské vydání Hobita či Alenky v říši divů).

V roce 1945 jí vyšla první samostatná knížka o skřítcích zvaných Mumínci, ti ji proslavili po celém světě. Do 70. let o nich a jejich přátelích vydala 8 knih, byly přeloženy do několika světových jazyků, a psala i povídky a romány pro dospělé. Za své dílo obdržela řadu finských i zahraničních ocenění, též Cenu Hanse Christiana Andersena v roce 1966 či Cenu Švédské akademie v roce 1994. U nás se Mumínci objevili v rámci Kouzelné školky a pamatuji si, že jsme se na ně rády díval. A to i když to byly trochu jiné pohádky, jiný svět, tak byl krásný a možná i může za to, že ve mně zakořenil zájem o severské státy obecně. Od dětství jsem seriály, ani tedy nečetl knihy, ale rád se k nim vracím nyní, když se vracejí jako audioknihy a nově i jako film „Tove“, přibližující osud jejich autorky.

Interpretem půvabné audioknihy je herec Vladimír Javorský, pro mě spjat nejen s „Černými barony“, nezapomenutelnou rolí „Kyslíka“ v seriálu „Chlapci a chlapi“ či kněze v seriálu „Náměstíčko“. Je to jeho první audiokniha pro OneHotBook, nemohli ale volit lépe. A opět na něj vsadili, když se rozhodli načíst pohádkový příběh Michaela Endeho „Děvčátko Momo a ztracený čas“. A další trefa do černého! Zas tu skvěle mění hlasy, nebojí se ani všelijakých výšek a navíc krásně zpívá či píská. Režisérka audioknihy Jitka Škapíková ho chválí: „Vladimír vždy s něčím přišel a my pak při natáčení zjišťovali, jestli to funguje nebo ne. Řekla mu třeba:, Představ si esenci nejhodnější maminky na světě, a to je mumínkova maminka.‘ A Čenich je zase trošku malý hajzlík, navíc jakoby trošku mutuje… Pak je úžasná Ondatra, to je taková, stará Blažková‘, až legračně negativistická.“ Díky takové interpretaci fungovala fantazie na 200 % a člověku vůbec nechyběly pro Mumínky tak důležité ilustrace.

Tato audiokniha je moc fajn. Trvá sice jen 3 hodiny a 34 minut, ale při poslechu jsem se pořád pochechtával, jak dřív při čtení knížek o Mumincích. Vlastně se mi ty časy dětství vrátily, bylo to prima. Bylo to hlazení na duši s nádechem nostalgie i vzpomínkami na dětské časy. Za to mohl právě i Vladimír Javorský a Jitka Škapíková, ta na jeho nápady slyšela. Tedy všem z OneHotBook dík, těším se na další díly s těmito sněžnými skřítky.

Radek Strnad