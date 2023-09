V neděli 17. září oslavil své 95. narozeniny český spisovatel, operní zpěvák a dlouholetý předseda Severočeského klubu spisovatelů Ladislav Muška. Muška se narodil v Semilech, ale už desítky let žije a tvoří v Ústí nad Labem.

Spisovatel Ladislav Muška. | Foto: Radek Strnad

V roce 1951 nastoupil do ústeckého divadla, kde působil jako operní zpěvák 39 let. Po roce 1989 spoluzaložil se spisovatelem Arnoštem Hermannem a dalšími autory Obec Spisovatelů Praha. Současně založil též Severočeský KLUB spisovatelů, jehož předsedou byl třicet let.

Vydal kolem čtyř desítek knih a to romány, novely, detektivní povídky, pohádky. Napsal také ale i rozhlasové hry, aforismy, recenze nebo novinové sloupky. Mezi jeho díla patří například „Divotvorce", „A bůh si zastřel tvář“, „Veronika vražednice" nebo mezi čtenáři velmi oblíbená knížka „Vážení truchlící a ostatní hosté“, která se dočkala čtyř vydání.V roce 2008 mu byla udělena Cena primátora města Ústí nad Labem za přínos ústecké kultuře. Je nositelem řady literárních cen a spoluautorem několika sborníků.

Přejeme panu Muškovi k narozeninám hodně štěstí a zdraví! Máme radost, že se 10. října u nás uskuteční křest jeho nové knížky aforismů "Roštěnky a nevoněnky".

Knihovna Ústeckého kraje

Zdroj: Janni Vorlíček