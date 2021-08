/POSTŘEHY Z BUKOVA/ Na televizní černou kroniku raději nekoukám, to už bych dávno seděl u Chocholouška. Stačí vyjít ven na ten náš tankodrom a za chvilku si vás najde na přechodu pro pěší nějaký šílenec. Hlasitě zatroubí, přidá vztyčený ukazováček a pár jadrných slov. Silniční válka začala, aut je víc než mravenců v parku.

Miroslav Vlach. | Foto: archiv M. Vlacha

Nedávno jsem jel s kamarádem do Tisé, v kopci nad Libouchcem nás obklíčila smečka kožených motorkářů, protijedoucí dodávka musela do pole, aby nedošlo k nejhoršímu. Silné motory zaburácely a zmizely za zatáčkou. Kamarád za volantem se smál, klídek, to nic nebylo! Po chvilce přidal filmovou scénu. Před měsícem se vracel z Prahy, je ještě v pracovním procesu, do důchodu mu chybí dva roky.