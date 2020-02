Jejími autory jsou posluchači kurzu Imprese pro pokročilé na Univerzitě třetího věku UJEP.

Kurz Imprese pro pokročilé vede lektorka Jitka Kratochvílová, Je koncipován jako soubor tvůrčích etud, kde se účastníci postupně seznamují s impresionistickým stylem malby a zkouší si nejrůznější postupy práce, učí se techniku akrylové malby a zároveň pracují na budování svého osobitého malířského rukopisu.

„Krušné hory tvoří dominantu našeho kraje, a proto jsou i častým námětem maleb. Cyklus obsahuje pohledy jak notoricky známých míst: pohled na Komáří vížku, Cínovec, Sedmihůrky, Moldavu, lesy kolem Telnice a Adolfova, přehradu Fláje, Klíny, tak dnes méně známá místa, třeba Pašeráckou stezku, Dlouhou louku, okolí Moldavské železniční dráhy a další,“ popisuje místa, kam dochází s jejími staršími posluchači malovat do plenéru, lektorka Jitka Kratochvílová.

Výstava je instalována v prostoru volného výběru Vědecké knihovny UJEP ve třetím patře do konce března tohoto roku. Je pro veřejnost dostupná zdarma od pondělí do čtvrtka od 8:00 do 20:00 hodin, v pátek od 8:00 do 17:00 hodin a v sobotu od 8:00 do 12:00 hodin.

Jana Kasaničová,

mluvčí UJEP