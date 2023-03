Na Národní muzeum jeden den nestačí. Líbil se obří mamut a žirafy

Ve středu 1. března jsem vzal vnučku na výlet do Prahy. Měla jarní prázdniny, chodí do druhé třídy, v Národním muzeu ještě nebyla. Vlak vyjížděl z Ústí nad Labem 08:42, pokladna otevírala v 10:00, seveřanů tam bylo víc. Šatna zdarma, fotodokumentace bez poplatku, toalety v suterénu i v poschodí, několik prodejen suvenýrů, kavárna, restaurace. Příjemný personál, fantastický interiér. Základní vstupné 250 korun, senior 150 korun a děti do 15 let zdarma. Funkční výtahy, v každém patře odpočinková zóna.

Národní muzeum v Praze. | Foto: Miroslav Vlach

Vnučka se nemohla odtrhnout od velkého mamuta, několikrát se vrátila k žirafám, líbil se ji bílý nosorožec, slon, lední medvěd, pravěký tygr, žralok, velikánská želva, chobotnice, zelená kudlanka i dravý pták zavěšený u stropu. Krásná byla sbírka motýlů, brouků, věrohodní byli ohromní hadi, kterých se trochu bála. Výstavu doplňují projekční plátna, spousta zvukových i tištěných informací. FOTO: Z Mariánské skály v Ústí dohlédnete daleko, u kříže si odpočinete Udělejte si v pátek čas a vyvezte vnoučata do Prahy, ohromná budova Národního muzea je nejen krásná, ale také plná zajímavých exponátů. Někoho překvapí kostra vorvaně, jiného třeba vykopávky, fosilie, vzácné horniny, zbraně, obrazy, historie národa, fakta, dokumenty. Za jeden den to všechno projít a podrobně prozkoumat nestihnete. Miroslav Vlach