Můžete vidět například tyto výstavy:

Fotograf Rudolf Jenatschke (trvá do 28.11.2021)

KulturDača (trvá do 30.5.2021)

Ich bin ein Vydra aneb Jak vydra přes hranice přišla (trvá do 28.112021)

Krajina z písku zrozená (trvá do 30.5.2021)

K vidění jsou také výstavy Arktického festivalu (trvá do 30.5.2021)

Otevřeno máme opět v badatelně muzejní knihovny, která je k dispozici od úterý do pátku od 9.00 do 17.00 hodin.

Otevřeno máme také v areálu Bludiště na Větruši, kde je k vidění výstava Rudolf Jentschke v barvě a prezentace fotografií k výstavě Ich bin ein Vydra aneb Jak vydra přes hranice přišla. Zrcadlové bludiště je otevřeno od úterý do neděle v době 9.00 -13.00 a 13.30-19.00 hodin.

Upozorňujeme návštěvníky, že ve všech areálech je nutné dodržovat aktuální platná protiepidemická opatření! Zároveň jsme nuceni omezit kapacitu návštěvníků v jednotlivých prostorech, proto při pobytu v našem muzeu respektujte pokyny muzejních zaměstnanců.

Muzeum města Ústí nad Labem