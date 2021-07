Ve čtvrtek 17. června byly ve Smetanově síni Obecního domu v Praze vyhlášeny Ceny Gloria musaealis za rok 2020. V prestižní kategorii muzejní výstava roku 2020 v rámci XIX. ročníku Národní soutěže muzeí Gloria musaealis získalo první místo Muzeum města Ústí nad Labem. Nejlepší muzejní výstavou roku 2020 se stala jeho výstava „Písky známé i neznámé aneb Fascinující svět obyčejného písku“, která byla uspořádána ve dnech 27. února 2020 – 31. ledna 2021.

Muzeum města Ústí nad Labem získalo Glorii musaealis. | Foto: Muzeum města Ústí nad Labem

Kurátorka výstavy Zuzana Vařilová shrnula své dojmy z ocenění: „Mám ohromnou radost, že výstava o písku uspěla v konkurenci projektů prezentujících třeba vzácná umělecká díla nebo významné historické události. Jen mne to utvrdilo v tom, že muzejníci by se neměli bát přijímat nové výzvy, protože i zdánlivě neuchopitelné nebo nudné téma je možné přetvořit v něco mimořádného, když to vezmou do ruky šikovní a tvůrčí lidé. A právě písek je toho důkazem…“