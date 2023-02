Muzeum města Ústí nad Labem má velkou sbírku historických fotografií o kterou se již řadu let stará kurátor Jiří Preclík. Jednou z nejcennějších částí této sbírky je soubor daguerrotypií. Z tohoto souboru vybral Mgr. Jiří Preclík tři pravděpodobně nejstarší, vznikly totiž nejpozději v roce 1849 nebo krátce předtím. Jedinečné na nich je také to, že mají jednoznačnou vazbu na severozápadní Čechy a dokonce přímo na Ústí nad Labem. Zachyceny na nich jsou totiž portréty rodiny Kreutzigových, kterým mimo jiné do 40.let 20.století patřila dnes již zaniklá lékárna v ústecké čtvrti Předlice.