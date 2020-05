Osobitou formu komiksu zvolil pro své „Paměti z karantény“ pětaosmdesátiletý ústecký výtvarník Zdeněk Urban. Ve 22 kresbách představil své dětské vzpomínky na válečná léta. Muzeum města Ústí nad Labem je zveřejňuje na svých facebookových a webových stránkách jako už pátý díl seriálu, který vznikl výzvou seniorům, aby v koronavirem vynucené izolaci začali psát vzpomínky.

Komiks z karantény ukazuje ústecké muzeum na webu a na Facebooku. Autor kresby Zdeněk Urban | Foto: archiv

Trhání třešní, hru na Indiány, lovení raků, ale také pochody smrti, nálety a nacistické parády, to jsou náměty komiksových kreseb. Ke každé přísluší drobný vysvětlující text. „Válka pro nás děti nebyla tak hrozná. Nebylo sice moc, co jíst, všechno bylo na lístky a bylo toho málo, takže jsme byli stále hladoví. Ale myslím si, že jsme měli, my kluci, víc volnosti než dnešní děti. Auta na silnicích nebyla – sebrali je Němci. Po zlodějích ani vidu ani slechu,“ charakterizuje zážitky z dramatické doby autor v doprovodném textu. V něm se také zmiňuje, že jeho otce důstojníka československé armády hned po okupaci nacisté zatkli a vrátil se domů až po osvobození s americkou armádou. Věnuje tomu ale jen jednu větu. Jeho text je vůbec nejkratší z šestnácti příběhů, které dosud do muzea v rámci výzvy dorazily. „Nemám žádný literární talent, tak jsem naše příběhy nakreslil,“ poznamenal. Ke komiksu přidal ještě kresbu, která vizualizuje jeho výtvarnou představu o koronaviru.