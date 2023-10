Pro děti připravujeme herní stezku plnou úkolů, divadelní představení a speciální prohlídku školy,“ zve na pestrý program do muzea Věra Kmoníčková, ředitelka Muzea v přírodě Zubrnice.

Podzim na vesnici ukáže v Muzeu v přírodě Zubrnice. | Foto: Muzeum v přírodě Zubrnice

„Po oba dva dny lze uchopit do ruky cep a vymlátit na mlatu zrno, které následně „fukar“ vyčistí od plev. Věnovat se budeme také zpracování lněného stonku na vlákno, jeho lámání na mědlici nebo česání na vochlovací stolici. Seznámíme vás také s tím, jakým způsobem si lze stočit provázek na jednoduchém provaznickém stroji. V místní muzejní teplovzdušné sušárně zažijete sušení ovoce a povídání o tradičních ovocných odrůdách Českého středohoří," řekl aředitelka Muzea v přírodě Zubrnice Věra Kmoníčková.

Areálem muzea zavoní nejen křížaly, ale také čerstvě napečené buchty nebo placky. "Při ukázce stloukání másla objevíte souvislosti mezi odstředivkou, máselnicí a mlékem. Ve mlýně Týniště čp. 27 roztočíme vodní kolo a zájemci si mohou vyzkoušet mletí mouky na kamenném ručním mlýnku. Pro děti připravujeme herní stezku plnou úkolů, divadelní představení a speciální prohlídku školy,“ dodala.

Muzeum v přírodě Zubrnice je pro návštěvníky otevřeno během října o víkendech a státním svátku. V tyto dny lze navštívit I. okruh Historické vesnici a to vždy od 10.00 do 16.00. I během října je o víkendech možnost využít k cestě do Zubrnic posílený spoj železniční linky T3, který provozuje Zubrnická museální železnice. (mm)

