Dalším lákadlem pravidelných pátečních koncertů v KOLOcafé na střekovském nábřeží v Ústí, bude koncert v Ústí zatím ne příliš známého pražského písničkáře Jana Vytáska (44). Nyní žije na Smíchově, narodil se ovšem v Motole. Start koncertu je v pátek 7. června od 19.00.

Jan Vytásek. | Foto: Se svolením Jana Vytáska

Jan nejspíš dorazí s kytarou na své oblíbené motorce, publiku nabídne minimálně tři svoje písničky z vlastních tří alb „Na houpačce“ či „Ženský kalendář – Vol 1“,a to jak v češtině, tak i v angličtině. „K tomu zařadím i své oblíbené coververze světových hitů. Většinou je rád hrávám po kavárnách nebo v malých klubech, nezřídka ale často moc rád bavím městské slavnosti,“ prozradil Deníku muzikant. Samo osazenstvo KOLOcafé ale už docela dobře ví, na koho zve. „Byla tu s ním v čase předvánočním dobrá zábava, užili jsme si ho všichni,“ ráda potvrdila Ústeckému deníku Denisa Hunčovská, provozní KoloCafé. A v pátek má být vážně pěkně, ten zážitek si tu s ním tedy mnozí jistě rádi zopakujeme,“ věří provozní ústeckého KOLOcafé.

A Jan pokračuje: „V repertoáru mám ale stovky různých písniček, které jsem za léta vstřebal. Tedy muziku od belcantové klasiky, kterou si připomínám spíš na koncertech o Vánočních svátcích. Sem tam si střihnu i nějakou muzikálovou klasiku. Rovněž jsem účinkoval jako host v tribute kapelám, které se věnovaly hitům skupiny Queen, ta je jednou z mých nejoblíbenějších. Některé písně proto zařazuji i do aktuálního repertoáru.“ Jeho koncert se na náplavce odehraje v pátek od 19.00 až do 21. hodin, Jan Vytásek kterého chválí také pražští hudební kritici Jaroslav Špulák či jeho kolega Korál, by měl s sebou do Ústí přivézt svá tři autorská alba a nabídnout je k prodeji návštěvníkům svého koncertu.

Radek Strnad

