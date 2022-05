„Zahraju vlastní originální písničky, zarecituju i pár krátkobásní, přidám i slovní hříčečky,“ slibuje. „Přijďte mě obrat o můj slovní obrat,“ žongluje se slůvky.

Hostem večera bude Iveta Dolanová (basa, zpěv). „Všiml jsem si, že když lidi zpívají, je to u nich jako s láskou. Nablble se u toho usmívají, to proto dělám písničky a občas je i někde hraju. Je to má cesta, jak opravit svět,“ podává Deníku hlášení ústecký písničkář. V Srdcovce živě nabídne pár svých osvědčených hitů, ty už jeho fanoušci i kamarádi znají. Například Ústi či Namotám, asi přidá též novější Píseň o kavárně, která nepřežila covidová opatření anebo bude v Potestním songu dštít síru na média. „Doufám, že přidám i píseň na poslední chvíli, obvykle to před koncertíkem dělám. Pod tlakem dopíšu text k něčemu rozdělanému, nebo se někdy povede něco úplně nového,“ přemýšlí muzikant za pochodu.

„Občas nabídnu lidem slovní hříčku. Má slušná žena totiž říká, že jsem v tom úchylnej, ale mě to tak baví…“ uchechtne se bard. Jde na to krátce, výstižně, pak to ale dost často končí i prasárnou…

A na finále ještě pár příkladů: Co dělá doma žena v přechodu? Klimakterárium. Muslimská vosa má Džihádlo. Co vznikne, sedne-li si mokrá dívka na pláži bez plavek? Pyskoviště. Co se to děje, když hoří ve fitku? Spalování stuků. Buddhisté slaví Zeniny.

Plus „Footfetišistova modlitba“: Každý máme svého boha, mým bohem je tvoje noha.

Radek Strnad