Novou knižní edici „Myši patří do nebe“ Denisa Grimmová ilustovala. A kniha Ivy Procházkové i film Grimmové sbírají ceny jedna radost. Film dle stejnojmenné knihy Ivy Procházkové dostal Českého lva, porazil i „Moje slunce Mad“, drama nominované na Zlatý glóbus. Dobrodružný příběh myši a lišáka má i cenu za nej animovaný film na mezinárodním festivalu v Šanghaji; nově je nominován na Césara, francouzskou obdobu Oscarů.

„Fascinující příběh o smrti i ztrátě zaujal filmaře tak, že se ho rozhodli točit, adaptace scénáře se ujali Alice Nellis i Richard Malatinský. Práce to nebyla lehká, film se rodil přes 10 let. V roce 2010 scenáristka, kameramanka, animátorka, výtvarnice i režisérka Denisa Grimmová nejdříve objevila knihu Myši patří do nebe, čtyři roky vznikla 1. ukázka filmu. V roce 2018 natáčení začalo, v říjnu 2021 unikátní projekt šel do kin,“ uvedla Jana Fikotová z Albatrosu, který knihu vydal.

„Denisa Grimmová mě oslovila před 10ti či 11ti roky, že podle mojí knížky natočí film. Řekla to umíněně, že jsem jí hned věřila. Pak jsme byly v kontaktu celou dobu, kdy vznikal scénář, i při natáčení. Párkrát jsem se byla v barrandovských ateliérech dívat, jak se to vyvíjí. Typ animace, který volila, je pracný, zdlouhavý, výsledek stojí za to. Mám radost, že myš ulovila lva, což jsem Denise řekla po předávání cen,“ řekla spisovatelka Procházková. „Myši patří do nebe“ vydala v roce 2007, má za ni Magnesii Literu pro nej dětskou knihu i Zlatou stuhu.

„Pro film vzniklo 80 originálních postav i 11 samostatných scén. Natáčelo je 14 měsíců 8 animátorů i dalších 20 členů štábu. Kvůli filmu na Barrandově vzniklo nové studio, žádné ze animačních studií nechtělo přijmout tak velkou zakázku. Film uchvátil dětské diváky i dospělé. Mimo Česko příběh lišáka i myši vidělo přes 25 zemích včetně USA a Číny,“ líčí Jana Fikotová.

„Neboť se roky věnuji astrologii, hvězdy mi řekly, že 5. březen je mně a mé práci příznivě nakloněn. Film Myši patří do nebe je prodloužená ruka mé literární tvorby, tušila jsem: „Vše dobře dopadne“. Nebylo nutné nervózně sledovat předávání cen; počkala jsem, až mi začaly chodit blahopřejné SMS, a dala jsem volný průchod radosti,“ směje se autorka.

Kniha „Myši patří do nebe…ale jenom na skok“ od Ivy Procházkové z Albatrosu stojí 299 Kč. Nové knižní edici tvořila Denisa Grimmová všechny ilustrace. Příběh myšky Šupito začne dramaticky. Prchá před lišákem, řítí se do propasti. Když se vzbudí, uvidí malou rozpláclou myšku. Nehýbá se, ale je to ona! Kolemjdoucí sestřenice Žerebrouky, která se s ní vesele dá do řeči, ale loni umrzla v lese! Co se děje? Čtenáře čekají překvapení, vždyť – myši patří do nebe, ale jen na skok!

Knihy z projektu LiStOVáNí co měsíc představí zajímavé novinky. Vybraní autoři i jejich dílo jsou před diváky interpretováni jako scénické čtení. Jde o asi hodinové divadelní vystoupení herce, kde je přenášen děj knihy, jazyk autora i atmosféra literatury na obecenstvo, které se v čele s mladou generací ve světě oproštěném od kultury a literatury vrací zpět k tomu, co tu bylo první – ke knize. Není to fanzinové čtení oblíbených pasáží, ale dýchající představení s rekvizitami, kostýmy, hudbou, začátkem, koncem. Za šíření čtení i čtenářství mělo ve svém čase LiStOVáNí záštitu ministerstva školství. Za mimořádný přínos v propagaci čtenářství má projekt cenu Nadace Český literární fond. LiStOVáNí se věnuje i Severočeská vědecká knihovna v Ústí, fenomenální, zábavný a nápaditý interpret je tu herec Lukáš Hejlík.

Radek Strnad