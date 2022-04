Zdroj: Youtube

Útočiště před pocitem viny nachází díky kamarádovi Michalovi (Hynek Čermák), trenérovi boxerského klubu. Spřátelí se s Michalovou chráněnkou Gretou (Leona Skleničková), té tělocvična nahrazuje nepoznanou rodinu. Vyšetřovatel Dvořák (Vladimír Javorský), ten případ utopené Evy Kavkové vyšetřuje, naráží na podivné okolnosti. Pachatel, feťák Robert Stránský (Jan Jankovský) je i informátor pod ochranou vyšetřovatelky protidrogové centrály Mudrové (Kristýna Frejová). Jan však chce věřit ve spravedlnost, že se s pomocí přátel vrátí do všedního života. Ale obava, že by vrah unikl trestu, jej přivede k rozhodnutí vydat se na vlastní cestu odplaty za nečekaných okolností s nejistým výsledkem. Najde tu krom pomsty i stále nenalezené odpuštění sobě samému… (Falcon) Stínohra asi ani s odstupem času do Síně slávy Českých lvů nevstoupí. Diváci mu na webu ČSFD.cz nepomohou, zatím dali 62 %.

Několik zajímavostí z natáčení Stínohry:

Záchranářská akce se odehrává v průmyslovém areálu Setuza Ústí nad Labem.

Jezero, kam Jan (Milan Ondrík) sype popel, je lom Kosov nedaleko Berouna. Milan Ondrík se koupal ve čtyřech stupních.

Benzinová pumpa je reálná pumpa v areálu Agro Jesenice. Točilo se v noci a z jednoho z okolních bytů přišla stížnost na rušení filmovým světlem. Producenti pozvali majitele na plac, podívat se, co se tam děje. Zůstal se štábem celou noc a nadšeně sledoval filmovačku.

Jan Jankovský kvůli své postavě feťáka hodně zhubnul. Milan Ondrík se musel během půlročního natáčení dvakrát holit a dvakrát si musel nechat narůst vousy. Vyjma dvou herců jsou dozorci ve filmu opravdoví dozorci, zaměstnanci Vězeňské služby. Natáčelo se ve Vazební věznici v Hradci Králové.

Radek Strnad